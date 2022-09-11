11 вересня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 вересня 2022 року – неділя. 200-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 111 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
11 вересня - День пам'яті жертв фашизму. Був створений 1962 року. Дату обрали не випадково, саме на перший місяць осені припадають дві важливі події, які пов'язані з Другою світовою війною: її початок і завершення. Цього дня згадують загиблих солдат, мирних жителів, які не вижили під час бомбардувань, постраждали через недуг або голоду.
Також 11 вересня - День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості України. Свято було затверджене указом президента України 1993 року. Припадає на першу неділю вересня. У промислових об'ємах в нашій країні нафту почали видобувати ще в XVIII столітті, а газовидобувна промисловість почала свою діяльність 1924 року.
А ще 11 вересня - День танкістів. Свято припадає на другу неділю вересня. Сьогодні як ніколи важливо привітати танкістів та танкобудівників з професійним днем, адже завдяки їм наша країна протистоїть агресору.
11 вересня - День міста Маріуполь. Свято міста припадає на 10 вересня або на найближчу до цієї дати наступну неділю. Маріуполь був заснований, згідно з офіційними даними, 1778 року на місті вартового посту.
Також 11 вересня - Всесвітній день журавля. Свято припадає на другу неділю вересня. Головна його мета - привернути увагу до труднощів та проблем, з якими стикаються ці величні птахи. За статистичними даними, журавлі перебувають на межі зникнення.
А ще 11 вересня - Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дату обрали 2008 року на честь тих людей, які постраждали від теракту 11 вересня у Нью-Йорку та Вашингтоні. Тоді літаки з терористами врізалися у вежі-близнюки та в Пентагон.
Яке сьогодні, 11 вересня, церковне свято
11 вересня в церковному календарі – Усікновення глави Івана Предтечі. В православному світі цього святого особливо шанують, а все тому, що він пророкував пришестя Спасителя і став тим, хто похрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Голову Івана Предтечі наказав відрубати цар Ірод, тому що його попросила про це танцівниця Саломія, яка також була його падчеркою.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 вересня
Які сьогодні іменини: Іван, Олеся.
Талісманом людини, народженої 11 вересня є цитрин. Це камінь з групи кварцевих золотистого кольору. Став дуже популярним ще у XVII столітті. Цитрин вважається символом тепла та сонця, а тому позитивно впливає на свого господаря.
В цей день народилися:
- 1864 рік — український поет-лірик, публіцист, перекладач Павло Грабовський;
- 1941 рік — український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України Іван Плющ;
- 1946 рік — український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу Анатолій Криволап;
- 1962 рік — українська композиторка Вікторія Польова.
Що не можна робити в цей день
- Не рекомендується користуватися лопатою та ножем.
- Краще не різати предмети круглої форми, в тому числі хліб, капустину.
- Не можна грати весілля, веселитися, співати, танцювати.
- Не можна їсти круглі та червоні продукти.
Народні прикмети і традиції на 11 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: чутно грім - осінь буде теплою;
- журавлі вже відлетіли на південь - чекайте на ранню зиму;
- видно багато граків - ще кілька днів буде холодна погода;
- вранці туман - вже почалося бабине літо.
В народі 11 вересня називають Іван пісний, Головосік. Наші предки вважали, що саме цього дня літо остаточно йде до наступного року. Птахи вже відлітають в теплі краї, а дерева починають жовтіти. 11 вересня - суворий піст.
Погода на сьогодні, 11 вересня
Сьогодні, 11 вересня, в Києві хмарно, цілий день йтиме дощ, який послабшає лише до вечора. У Львові хмарна погода, дощитиме, в другій половині дня дощ посилиться і не заспокоїться до вечора. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, вночі йтиме дрібний дощ, який зранку зміниться на дощ з грозою, а закінчиться лише ввечері.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +14 вдень та +12 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +22 вдень та +19 вночі.
Пам’ятні дати 11 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 11 вересня:
- 9 рік — битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;
- 813 рік — імператор франків Карл I Великий коронував свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем;
- 1098 рік — лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму;
- 1185 рік — Ісаак II Ангел, коли один з поліцейських агентів Андроніка вирішує його заарештувати, вбиває агента, ратяється втечею у церкву святої Софії в Константинополі і тут, під час народного повстання, його тут проголошують імператором;
- 1297 рік — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбивають війська англійського короля Едуарда I;
- 1390 рік — лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському;
- 1565 рік — османські війська відступають з Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;
- 1697 рік — битва під Зентою — цісарська армія під проводом принца Євгена Савойського здобуває перемогу над османами;
- 1709 рік — Герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбили французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;
- 1714 рік — французькі й іспанські війська окупували Барселону в ході війни за іспанську спадщину;
- 1773 рік — Бенджамін Франклін записав: Ніколи не було доброї війни або поганого миру;
- 1777 рік — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиваює Королівство Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війні;
- 1789 рік — Александер Гамілтон стає Першим секретарем Казначейства США;
- 1795 рік — Крцаніська битва (поблизу Тбілісі) між військами грузинського царя Іраклія II (5 тис. чоловік) з 30-тисячною перською армією шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;
- 1831 рік — Чарльз Дарвін зустрівся з капітаном Фітцроєм в Плімуті;
- 1888 рік — на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;
- 1919 рік — Армія УНР звільняє Умань та Христинівку від більшовиків;
- 1927 рік — землетрус на Південному березі Криму, що призводить до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії;
- 1939 рік — у Воркутинському таборі гине український історик Віктор Юркевич;
- 1943 рік — закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;
- 1943 рік — створено державний український хор імені Г. Верьовки;
- 1973 рік — військовий переворот 1973 року в Чилі;
- 1993 рік — у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр;
- 1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;
- 2001 рік — стається терористичний акт 11 вересня 2001 року;
- 2011 рік — Національний меморіал і музей 11 вересня відкрили до 10-ї річниці терактів 11 вересня;
- 2012 рік — в результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.