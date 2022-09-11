11 вересня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 вересня 2022 року – неділя. 200-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 111 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 вересня - День пам'яті жертв фашизму. Був створений 1962 року. Дату обрали не випадково, саме на перший місяць осені припадають дві важливі події, які пов'язані з Другою світовою війною: її початок і завершення. Цього дня згадують загиблих солдат, мирних жителів, які не вижили під час бомбардувань, постраждали через недуг або голоду.

Також 11 вересня - День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості України. Свято було затверджене указом президента України 1993 року. Припадає на першу неділю вересня. У промислових об'ємах в нашій країні нафту почали видобувати ще в XVIII столітті, а газовидобувна промисловість почала свою діяльність 1924 року.

А ще 11 вересня - День танкістів. Свято припадає на другу неділю вересня. Сьогодні як ніколи важливо привітати танкістів та танкобудівників з професійним днем, адже завдяки їм наша країна протистоїть агресору.

11 вересня - День міста Маріуполь. Свято міста припадає на 10 вересня або на найближчу до цієї дати наступну неділю. Маріуполь був заснований, згідно з офіційними даними, 1778 року на місті вартового посту.

Також 11 вересня - Всесвітній день журавля. Свято припадає на другу неділю вересня. Головна його мета - привернути увагу до труднощів та проблем, з якими стикаються ці величні птахи. За статистичними даними, журавлі перебувають на межі зникнення.

А ще 11 вересня - Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дату обрали 2008 року на честь тих людей, які постраждали від теракту 11 вересня у Нью-Йорку та Вашингтоні. Тоді літаки з терористами врізалися у вежі-близнюки та в Пентагон.

Яке сьогодні, 11 вересня, церковне свято

11 вересня - Усікновення глави Івана Предтечі / Фото: commons.wikimedia.org

11 вересня в церковному календарі – Усікновення глави Івана Предтечі. В православному світі цього святого особливо шанують, а все тому, що він пророкував пришестя Спасителя і став тим, хто похрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Голову Івана Предтечі наказав відрубати цар Ірод, тому що його попросила про це танцівниця Саломія, яка також була його падчеркою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 вересня

Які сьогодні іменини: Іван, Олеся.

Талісманом людини, народженої 11 вересня є цитрин. Це камінь з групи кварцевих золотистого кольору. Став дуже популярним ще у XVII столітті. Цитрин вважається символом тепла та сонця, а тому позитивно впливає на свого господаря.

В цей день народилися:

1864 рік — український поет-лірик, публіцист, перекладач Павло Грабовський;

1941 рік — український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України Іван Плющ;

1946 рік — український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу Анатолій Криволап;

1962 рік — українська композиторка Вікторія Польова.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендується користуватися лопатою та ножем.

Краще не різати предмети круглої форми, в тому числі хліб, капустину.

Не можна грати весілля, веселитися, співати, танцювати.

Не можна їсти круглі та червоні продукти.

Народні прикмети і традиції на 11 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім - осінь буде теплою;

журавлі вже відлетіли на південь - чекайте на ранню зиму;

видно багато граків - ще кілька днів буде холодна погода;

вранці туман - вже почалося бабине літо.

В народі 11 вересня називають Іван пісний, Головосік. Наші предки вважали, що саме цього дня літо остаточно йде до наступного року. Птахи вже відлітають в теплі краї, а дерева починають жовтіти. 11 вересня - суворий піст.

Погода на сьогодні, 11 вересня

Сьогодні, 11 вересня, в Києві хмарно, цілий день йтиме дощ, який послабшає лише до вечора. У Львові хмарна погода, дощитиме, в другій половині дня дощ посилиться і не заспокоїться до вечора. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, вночі йтиме дрібний дощ, який зранку зміниться на дощ з грозою, а закінчиться лише ввечері.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +14 вдень та +12 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +22 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 11 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 вересня: