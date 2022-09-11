11 сентября 2022 года – этот день в истории, основные события

11 сентября 2022 – воскресенье. 200-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 111 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
11 сентября — День памяти жертв фашизма. Был создан в 1962 году. Дату выбрали не случайно, именно на первый месяц осени приходятся два важных события, связанных со Второй мировой войной: ее начало и завершение. В этот день вспоминают погибших солдат, мирных жителей, не выживших во время бомбежек, пострадали из-за недуга или голода.
Также 11 сентября – День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Праздник был утвержден указом президента Украины в 1993 году. Выпадает на первое воскресенье сентября. В промышленных объемах в нашей стране нефть стали добывать еще в XVIII веке, а газодобывающая промышленность начала свою деятельность в 1924 году.
А еще 11 сентября — День танкистов. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Сегодня как никогда важно поздравить танкистов и танкостроителей с профессиональным днем, ведь благодаря им наша страна противостоит агрессору.
11 сентября — День города Мариуполь. Праздник города выпадает на 10 сентября или на ближайшее к этой дате следующее воскресенье. Мариуполь был основан, согласно официальным данным, в 1778 году в городе часового поста.
Также 11 сентября — Всемирный день журавля. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Главная его цель – привлечь внимание к трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются эти величественные птицы. По статистическим данным, журавли находятся на грани исчезновения.
А еще 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом. Дату выбрали в 2008 году в честь пострадавших от теракта 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тогда самолеты с террористами врезались в башни-близнецы и в Пентагон.
Какой сегодня, 11 сентября, церковный праздник
11 сентября в церковном календаре – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В православном мире этого святого особенно почитают, а все потому, что он пророчествовал пришествие Спасителя и стал тем, кто крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Председателя Ивана Предтечи отдал приказ отрубить царь Ирод, потому что его попросила об этом танцовщица Саломия, которая также была его падчерицей.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября
Какие сегодня именины: Иван, Олеся.
Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Это камень из группы кварцевых золотистых цветов. Стал очень популярен еще в XVII веке. Цитрин считается символом тепла и солнца, поэтому положительно влияет на своего хозяина.
В этот день родились:
- 1864 год – украинский поэт-лирик, публицист, переводчик Павел Грабовский;
- 1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;
- 1946 год — украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;
- 1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется пользоваться лопатой и ножом.
- Лучше не резать предметы круглой формы, в том числе хлеб, щи.
- Нельзя играть свадьбу, веселиться, петь, танцевать.
- Нельзя есть круглые и красные продукты.
Народные приметы и традиции на 11 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: слышен гром – осень будет теплой;
- журавли уже улетели на юг – ждите ранней зимы;
- видно много грачей – еще несколько дней будет холодная погода;
- утром туман – уже началось бабье лето.
В народе 11 сентября называют Иван постный, Головосек. Наши предки считали, что именно в этот день лето окончательно идет к следующему году. Птицы уже улетают в теплые края, а деревья начинают желтеть. 11 сентября – суровый пост.
Погода на сегодня, 11 сентября
Сегодня, 11 сентября, в Киеве облачно, ожидается дождь, который ослабеет лишь до вечера. Во Львове пасмурная погода, дождь, во второй половине дня дождь усилится и не успокоится до вечера. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, ночью будет идти мелкий дождь, который утром сменится дождем с грозой, а закончится лишь вечером.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +14 днем и +12 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +19 ночью.
Памятные даты 11 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:
- 9 год – битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;
- 813 год — император франков Карл I Великий короновал своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;
- 1098 год — письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;
- 1185 — Исаак II Ангел, когда один из полицейских агентов Андроника решает его арестовать, убивает агента, спасается бегством в церковь святой Софии в Константинополе и здесь, во время народного восстания, его здесь провозглашают императором;
- 1297 год — в битве у Стерлинга (Королевство Шотландия) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбивают войска английского короля Эдуарда I;
- 1390 — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;
- 1565 — османские войска отступают из Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;
- 1697 год — битва под Зентой — императорская армия под предводительством принца Евгения Савойского одерживает победу над османами;
- 1709 — Герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбили французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;
- 1714 — французские и испанские войска оккупировали Барселону в ходе войны за испанское наследство;
- 1773 — Бенджамин Франклин записал: Никогда не было доброй войны или плохого мира;
- 1777 год – американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбивает Королевство Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;
- 1789 год – Александер Гамилтон становится Первым секретарем Казначейства США;
- 1795 год — Крцанисская битва (близ Тбилиси) между войсками грузинского царя Ираклия II (5 тыс. человек) с 30-тысячной персидской армией шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;
- 1831 год – Чарльз Дарвин встретился с капитаном Фитцроем в Плимуте;
- 1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;
- 1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;
- 1927 год — землетрясение на Южном берегу Крыма, что приводит к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии;
- 1939 год — в Воркутинском лагере погибает украинский историк Виктор Юркевич;
- 1943 год — заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;
- 1943 год — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;
- 1973 год – военный переворот 1973 года в Чили;
- 1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;
- 1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
- 2001 год – происходит террористический акт 11 сентября 2001 года;
- 2011 год — Национальный мемориал и музей 11 сентября открыли к 10-й годовщине терактов 11 сентября;
- 2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.