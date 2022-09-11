11 сентября 2022 года – этот день в истории, основные события

11 сентября 2022 – воскресенье. 200-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 111 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 сентября — День памяти жертв фашизма. Был создан в 1962 году. Дату выбрали не случайно, именно на первый месяц осени приходятся два важных события, связанных со Второй мировой войной: ее начало и завершение. В этот день вспоминают погибших солдат, мирных жителей, не выживших во время бомбежек, пострадали из-за недуга или голода.

Также 11 сентября – День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Праздник был утвержден указом президента Украины в 1993 году. Выпадает на первое воскресенье сентября. В промышленных объемах в нашей стране нефть стали добывать еще в XVIII веке, а газодобывающая промышленность начала свою деятельность в 1924 году.

А еще 11 сентября — День танкистов. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Сегодня как никогда важно поздравить танкистов и танкостроителей с профессиональным днем, ведь благодаря им наша страна противостоит агрессору.

11 сентября — День города Мариуполь. Праздник города выпадает на 10 сентября или на ближайшее к этой дате следующее воскресенье. Мариуполь был основан, согласно официальным данным, в 1778 году в городе часового поста.

Также 11 сентября — Всемирный день журавля. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Главная его цель – привлечь внимание к трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются эти величественные птицы. По статистическим данным, журавли находятся на грани исчезновения.

А еще 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом. Дату выбрали в 2008 году в честь пострадавших от теракта 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тогда самолеты с террористами врезались в башни-близнецы и в Пентагон.

Какой сегодня, 11 сентября, церковный праздник

11 сентября – Усекновение главы Ивана Предтечи / Фото: commons.wikimedia.org

11 сентября в церковном календаре – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В православном мире этого святого особенно почитают, а все потому, что он пророчествовал пришествие Спасителя и стал тем, кто крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Председателя Ивана Предтечи отдал приказ отрубить царь Ирод, потому что его попросила об этом танцовщица Саломия, которая также была его падчерицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября

Какие сегодня именины: Иван, Олеся.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Это камень из группы кварцевых золотистых цветов. Стал очень популярен еще в XVII веке. Цитрин считается символом тепла и солнца, поэтому положительно влияет на своего хозяина.

В этот день родились:

1864 год – украинский поэт-лирик, публицист, переводчик Павел Грабовский;

1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;

1946 год — украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;

1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется пользоваться лопатой и ножом.

Лучше не резать предметы круглой формы, в том числе хлеб, щи.

Нельзя играть свадьбу, веселиться, петь, танцевать.

Нельзя есть круглые и красные продукты.

Народные приметы и традиции на 11 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: слышен гром – осень будет теплой;

журавли уже улетели на юг – ждите ранней зимы;

видно много грачей – еще несколько дней будет холодная погода;

утром туман – уже началось бабье лето.

В народе 11 сентября называют Иван постный, Головосек. Наши предки считали, что именно в этот день лето окончательно идет к следующему году. Птицы уже улетают в теплые края, а деревья начинают желтеть. 11 сентября – суровый пост.

Погода на сегодня, 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в Киеве облачно, ожидается дождь, который ослабеет лишь до вечера. Во Львове пасмурная погода, дождь, во второй половине дня дождь усилится и не успокоится до вечера. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, ночью будет идти мелкий дождь, который утром сменится дождем с грозой, а закончится лишь вечером.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +14 днем и +12 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +19 ночью.

Памятные даты 11 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября: