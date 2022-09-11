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11 сентября 2022 года – этот день в истории, основные события

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11 сентября 2022 года – этот день в истории, основные события

Какой сегодня день – 11 сентября / Фото: Associated Press

11 сентября 2022 – воскресенье. 200-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 111 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 сентября — День памяти жертв фашизма. Был создан в 1962 году. Дату выбрали не случайно, именно на первый месяц осени приходятся два важных события, связанных со Второй мировой войной: ее начало и завершение. В этот день вспоминают погибших солдат, мирных жителей, не выживших во время бомбежек, пострадали из-за недуга или голода.

Также 11 сентября – День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Праздник был утвержден указом президента Украины в 1993 году. Выпадает на первое воскресенье сентября. В промышленных объемах в нашей стране нефть стали добывать еще в XVIII веке, а газодобывающая промышленность начала свою деятельность в 1924 году.

А еще 11 сентября — День танкистов. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Сегодня как никогда важно поздравить танкистов и танкостроителей с профессиональным днем, ведь благодаря им наша страна противостоит агрессору.

11 сентября — День города Мариуполь. Праздник города выпадает на 10 сентября или на ближайшее к этой дате следующее воскресенье. Мариуполь был основан, согласно официальным данным, в 1778 году в городе часового поста.

Также 11 сентября — Всемирный день журавля. Праздник выпадает на второе воскресенье сентября. Главная его цель – привлечь внимание к трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются эти величественные птицы. По статистическим данным, журавли находятся на грани исчезновения.

А еще 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом. Дату выбрали в 2008 году в честь пострадавших от теракта 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тогда самолеты с террористами врезались в башни-близнецы и в Пентагон.

Какой сегодня, 11 сентября, церковный праздник

11 сентября – Усекновение главы Ивана Предтечи / © commons.wikimedia.org
11 сентября – Усекновение главы Ивана Предтечи / Фото: commons.wikimedia.org

11 сентября в церковном календаре – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В православном мире этого святого особенно почитают, а все потому, что он пророчествовал пришествие Спасителя и стал тем, кто крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Председателя Ивана Предтечи отдал приказ отрубить царь Ирод, потому что его попросила об этом танцовщица Саломия, которая также была его падчерицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября

Какие сегодня именины: Иван, Олеся.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Это камень из группы кварцевых золотистых цветов. Стал очень популярен еще в XVII веке. Цитрин считается символом тепла и солнца, поэтому положительно влияет на своего хозяина.

В этот день родились:

  • 1864 год – украинский поэт-лирик, публицист, переводчик Павел Грабовский;
  • 1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;
  • 1946 год — украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;
  • 1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.

Что нельзя делать в этот день

  • Не рекомендуется пользоваться лопатой и ножом.
  • Лучше не резать предметы круглой формы, в том числе хлеб, щи.
  • Нельзя играть свадьбу, веселиться, петь, танцевать.
  • Нельзя есть круглые и красные продукты.

Народные приметы и традиции на 11 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

  • смотрели, какой сегодня день: слышен гром – осень будет теплой;
  • журавли уже улетели на юг – ждите ранней зимы;
  • видно много грачей – еще несколько дней будет холодная погода;
  • утром туман – уже началось бабье лето.

В народе 11 сентября называют Иван постный, Головосек. Наши предки считали, что именно в этот день лето окончательно идет к следующему году. Птицы уже улетают в теплые края, а деревья начинают желтеть. 11 сентября – суровый пост.

Погода на сегодня, 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в Киеве облачно, ожидается дождь, который ослабеет лишь до вечера. Во Львове пасмурная погода, дождь, во второй половине дня дождь усилится и не успокоится до вечера. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, ночью будет идти мелкий дождь, который утром сменится дождем с грозой, а закончится лишь вечером.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +14 днем и +12 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +19 ночью.

Памятные даты 11 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:

  • 9 год – битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;
  • 813 год — император франков Карл I Великий короновал своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;
  • 1098 год — письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;
  • 1185 — Исаак II Ангел, когда один из полицейских агентов Андроника решает его арестовать, убивает агента, спасается бегством в церковь святой Софии в Константинополе и здесь, во время народного восстания, его здесь провозглашают императором;
  • 1297 год — в битве у Стерлинга (Королевство Шотландия) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбивают войска английского короля Эдуарда I;
  • 1390 — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;
  • 1565 — османские войска отступают из Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;
  • 1697 год — битва под Зентой — императорская армия под предводительством принца Евгения Савойского одерживает победу над османами;
  • 1709 — Герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбили французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;
  • 1714 — французские и испанские войска оккупировали Барселону в ходе войны за испанское наследство;
  • 1773 — Бенджамин Франклин записал: Никогда не было доброй войны или плохого мира;
  • 1777 год – американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбивает Королевство Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;
  • 1789 год – Александер Гамилтон становится Первым секретарем Казначейства США;
  • 1795 год — Крцанисская битва (близ Тбилиси) между войсками грузинского царя Ираклия II (5 тыс. человек) с 30-тысячной персидской армией шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;
  • 1831 год – Чарльз Дарвин встретился с капитаном Фитцроем в Плимуте;
  • 1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;
  • 1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;
  • 1927 год — землетрясение на Южном берегу Крыма, что приводит к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии;
  • 1939 год — в Воркутинском лагере погибает украинский историк Виктор Юркевич;
  • 1943 год — заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;
  • 1943 год — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;
  • 1973 год – военный переворот 1973 года в Чили;
  • 1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;
  • 1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
  • 2001 год – происходит террористический акт 11 сентября 2001 года;
  • 2011 год — Национальный мемориал и музей 11 сентября открыли к 10-й годовщине терактов 11 сентября;
  • 2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.

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