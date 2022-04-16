16 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

16 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

16 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

16 квітня 2022 року - субота. 52-й день війни Росії проти України. 106-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 квітня – Всесвітній день голосу. Його почали святкувати 1999 року. Ініціатором виступило Бразильське товариство ларингології та голосу, зокрема, терапевти, логопеди та викладачі співу. У 2002 році захід отримав назву "Всесвітній день голосу".

Всесвітній день голосу присвячений феномену голосу як основному засобу спілкування і предмету вивчення безлічі наук, таких як фізика, психологія, фонетика і біологія. Цього дня лікарі-оториноларингологи, лікарі-фоніатри проводять роз’яснення щодо впливу шкідливих звичок на голос, правил його гігієни, способів профілактики захворювань голосового апарату. Мета Всесвітнього дня голосу - привернути увагу людей до оцінки стану свого голосу.

16 квітня - Всесвітній день боротьби з дитячим рабством. Ця дата була обрана на згадку про вбивство юного пакистанця Ікбала Масіха, вбитого у віці 12 років за те, що він повстав проти життя в рабстві. Багато людей часто плутають дитяче рабство з дитячою працею, але воно набагато гірше.

Хоча дитяча праця шкідлива для дітей і перешкоджає їхній освіті та розвитку, дитяче рабство виникає, коли дитину експлуатують заради отримання вигоди. Ця категорія може включати торгівлю дітьми, дітей-солдатів, шлюб з дітьми та домашнє рабство дітей.

16 квітня - яке сьогодні церковне свято

16 квітня - день пам'яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського / commons.wikimedia.org

16 квітня в православному календарі - день пам'яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського. Він народився у Кесарії Віфінській у другій половині VIII ст. в благочестивій сім'ї. Його мати померла на восьмий день після його народження, а батько Філарет прийняв чернецтво. Хлопчик залишився на виховання своєї бабусі.



Юнаком він почав прислуговувати під час богослужінь у місцевому храмі та перебував у послусі в самітника Стефана. Згодом він прийняв чернечий постриг. А за кілька років його обрали ігуменом монастиря. За праведне життя ігумен Микита був наділений Господом даром чудотворіння. Так, за молитвою преподобного глухонімий юнак почав говорити, до божевільного повернувся розум, дві біснуваті жінки отримали зцілення .

Преподобний Микита відійшов до Господа в 824 році під час правління імператора Михайла (820 - 829). Тіло його було перевезене на кораблі в Мидикійський монастир Єпископом Ефеським Феофілом та Архієпископом Солунським Йосифом. Згодом Господь прославив Свого угодника різноманітними зціленнями від його святих мощей.

Цього дня православні також відзначають день Ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 квітня

Які сьогодні іменини: Микита, Феодосій, Іван, Йосип.

16 квітня народились:

1113 рік — Великий князь київський із династії Рюриковичів Святополк Ізяславич;

1888 рік — польський фізик. Навчався в Київському університеті Зигмунт Врублевський.

Що не можна робити 16 квітня

Не можна залишати немитим посуд;

Не можна залишати брудним будинок;

Не можна сварити;

Не давати в борг;

Краще не поливати домашні рослини і триматися подалі від водойм і річок.

Що можна робити

16 квітня радять від самого ранку, одразу ж після пробудження, прочитати молитву "Отче наш" — вона вбереже від нещасть протягом дня. Оскільки найбільше вразливі діти, кожна мати сьогодні вранці схиляється над дитиною і звертається з молитвою до святого Микити, просячи у нього захисту для свого чада.

Пам'ятні події 16 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 квітня:

1178 рік до н. е. — повне сонячне затемнення. В цей же день за підрахунками вчених Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.

1705 рік — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.

1912 рік — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1947 рік — Бернард Барух вперше вжив термін «Холодна війна» для позначення відносин між СРСР і США.

1995 рік — почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.

2000 рік — на референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

2003 рік — в Афінах підписано договори, згідно з якими до ЄС приєднались 10 країн: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня вшановують пам'ять Микити Сповідника. Його намагалися задобрити хлібом, кашею, курячими тельбухами. Люди вірили, що якщо навіть Водяник все це не з'їсть, то їжа залишиться підводним істотам.

Цього дня святкували іменини Водяника. Рибалки намагалися йому догодити. Вони виливали в річку олію, просили удачі і іноді навіть топили коня. Спочатку цього коня за три дні купували у циган і не торгувалися, кінь повинен був бути дуже худий. Його потім відгодовували макухою і хлібом. Перед врученням водяному тварину вимащували медом, а в гриву вплітали стрічки.

Водяника старалися задобрити хлібом, кашею, курячими тельбухами. Люди вірили, що якщо навіть вин все це не з’їсть, то їжа залишиться підводним істотам.

Прикмети: