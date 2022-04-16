16 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

16 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

16 апреля 2022 года – суббота. 52-й день войны России против Украины. 106 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

16 апреля – Всемирный день голоса. Его начали праздновать в 1999 году. Инициатором выступило Бразильское общество ларингологии и голоса, в частности, терапевты, логопеды и преподаватели пения. В 2002 году мероприятие получило название "Всемирный день голоса".

Всемирный день голоса посвящен феномену голоса как основному средству общения и предмету изучения множества наук, таких как физика, психология, фонетика и биология. В этот день врачи-оториноларингологи, врачи-фониатры проводят разъяснения по поводу влияния вредных привычек на голос, правил его гигиены, способов профилактики заболеваний голосового аппарата. Цель Всемирного дня голоса – привлечь внимание людей к оценке состояния своего голоса.

16 апреля – Всемирный день борьбы с детским рабством. Эта дата была избрана в память об убийстве юного пакистанца Икбала Масиха, убитого в возрасте 12 лет за то, что он восстал против жизни в рабстве. Многие часто путают детское рабство с детским трудом, но оно гораздо хуже.

Хотя детский труд вреден для детей и препятствует их образованию и развитию, детское рабство возникает, когда ребенка эксплуатируют для получения выгоды. Эта категория может включать в себя торговлю детьми, детей-солдат, брак с детьми и домашнее рабство детей.

16 апреля – какой сегодня церковный праздник

16 апреля - день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского / commons.wikimedia.org

16 апреля в православном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского. Он родился в Вифинской Кесарии во второй половине VIII в. в благочестивой семье. Его мать умерла на восьмой день после его рождения, а отец Филарет принял монашество. Мальчик остался на воспитании своей бабушки.

Юношей он стал прислуживать во время богослужений в местном храме и находился в услуге у отшельника Стефана. Впоследствии он принял монашеский постриг. А через несколько лет его избрали игуменом монастыря. За праведную жизнь игумен Никита был наделен Господом даром чудотворения. Так, за молитвой преподобного глухонемой юноша начал говорить, к безумному вернулся разум, две бесноватые женщины получили исцеление.

Преподобный Никита отошел к Господу в 824 году во время правления императора Михаила (820 – 829). Тело его было перевезено на корабле в Мидикийский монастырь Епископом Эфесским Феофилом и Архиепископом Солунским Иосифом. Впоследствии Господь прославил Своего угодника разными исцелениями от его святых мощей.

В этот день православные также отмечают день Иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля

Какие сегодня именины: Никита, Феодосий, Иоанн, Иосиф.

16 апреля родились:

1113 год - Великий князь киевский из династии Рюриковичей Святополк Изяславич;

1888 год – польский физик. Учился в Киевском университете Зигмунт Врублевский.

Что нельзя делать 16 апреля

Нельзя оставлять немытую посуду;

Нельзя оставлять грязным дом;

Нельзя ругать;

Не давать взаймы;

Лучше не поливать домашние растения и держаться подальше от водоемов и рек.

Что можно делать

16 апреля советуют с самого утра, сразу же после пробуждения, прочесть молитву "Отче наш" - она ​​убережет от несчастий в течение дня.

Поскольку наиболее уязвимые дети, каждая мать сегодня утром склоняется над ребенком и обращается с молитвой к святому Никите, прося у него защиты для своего чада.

Памятные события 16 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 16 апреля:

1178 год до н. е. — полное солнечное затмение. В этот же день по подсчетам ученых Одиссей вернулся в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны.

1705 год – английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги.

1912 год – англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом.

1947 год - Бернард Барух впервые употребил термин "Холодная война" для обозначения отношений между СССР и США.

1995 год - начал действовать телефонный международный код "380", который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

2000 год - на референдуме большинство жителей Украины поддержали идею сокращения общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

2003 год – в Афинах подписаны договоры, согласно которым к ЕС присоединились 10 стран: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день чтят память Никиты Исповедника. Его пытались задобрить хлебом, кашей, куриными потрохами. Люди верили, что если даже Водяной все это не съест, то еда останется подводным существам.

В этот день праздновали именины Водяника. Рыбаки пытались ему угодить. Они выливали в реку масло, просили удачи и иногда даже топили коня. Сначала этого коня за три дня покупали у цыган и не торговались, лошадь должна была быть очень худой. Его потом откармливали жмыхом и хлебом. Перед вручением водяному животному вымазывали медом, а в гриву вплетали ленты.

Водяного старались задобрить хлебом, кашей, куриными потрохами. Люди верили, что если даже он все это не съест, то еда останется подводным существам.

Приметы: