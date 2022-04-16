16 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

16 апреля 2022 года – суббота. 52-й день войны России против Украины. 106 день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
16 апреля – Всемирный день голоса. Его начали праздновать в 1999 году. Инициатором выступило Бразильское общество ларингологии и голоса, в частности, терапевты, логопеды и преподаватели пения. В 2002 году мероприятие получило название "Всемирный день голоса".
Всемирный день голоса посвящен феномену голоса как основному средству общения и предмету изучения множества наук, таких как физика, психология, фонетика и биология. В этот день врачи-оториноларингологи, врачи-фониатры проводят разъяснения по поводу влияния вредных привычек на голос, правил его гигиены, способов профилактики заболеваний голосового аппарата. Цель Всемирного дня голоса – привлечь внимание людей к оценке состояния своего голоса.
16 апреля – Всемирный день борьбы с детским рабством. Эта дата была избрана в память об убийстве юного пакистанца Икбала Масиха, убитого в возрасте 12 лет за то, что он восстал против жизни в рабстве. Многие часто путают детское рабство с детским трудом, но оно гораздо хуже.
Хотя детский труд вреден для детей и препятствует их образованию и развитию, детское рабство возникает, когда ребенка эксплуатируют для получения выгоды. Эта категория может включать в себя торговлю детьми, детей-солдат, брак с детьми и домашнее рабство детей.
16 апреля – какой сегодня церковный праздник
16 апреля в православном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского. Он родился в Вифинской Кесарии во второй половине VIII в. в благочестивой семье. Его мать умерла на восьмой день после его рождения, а отец Филарет принял монашество. Мальчик остался на воспитании своей бабушки.
Юношей он стал прислуживать во время богослужений в местном храме и находился в услуге у отшельника Стефана. Впоследствии он принял монашеский постриг. А через несколько лет его избрали игуменом монастыря. За праведную жизнь игумен Никита был наделен Господом даром чудотворения. Так, за молитвой преподобного глухонемой юноша начал говорить, к безумному вернулся разум, две бесноватые женщины получили исцеление.
Преподобный Никита отошел к Господу в 824 году во время правления императора Михаила (820 – 829). Тело его было перевезено на корабле в Мидикийский монастырь Епископом Эфесским Феофилом и Архиепископом Солунским Иосифом. Впоследствии Господь прославил Своего угодника разными исцелениями от его святых мощей.
В этот день православные также отмечают день Иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля
Какие сегодня именины: Никита, Феодосий, Иоанн, Иосиф.
16 апреля родились:
- 1113 год - Великий князь киевский из династии Рюриковичей Святополк Изяславич;
- 1888 год – польский физик. Учился в Киевском университете Зигмунт Врублевский.
Что нельзя делать 16 апреля
- Нельзя оставлять немытую посуду;
- Нельзя оставлять грязным дом;
- Нельзя ругать;
- Не давать взаймы;
- Лучше не поливать домашние растения и держаться подальше от водоемов и рек.
Что можно делать
- 16 апреля советуют с самого утра, сразу же после пробуждения, прочесть молитву "Отче наш" - она убережет от несчастий в течение дня.
- Поскольку наиболее уязвимые дети, каждая мать сегодня утром склоняется над ребенком и обращается с молитвой к святому Никите, прося у него защиты для своего чада.
Памятные события 16 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 16 апреля:
- 1178 год до н. е. — полное солнечное затмение. В этот же день по подсчетам ученых Одиссей вернулся в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны.
- 1705 год – английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги.
- 1912 год – англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом.
- 1947 год - Бернард Барух впервые употребил термин "Холодная война" для обозначения отношений между СССР и США.
- 1995 год - начал действовать телефонный международный код "380", который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.
- 2000 год - на референдуме большинство жителей Украины поддержали идею сокращения общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.
- 2003 год – в Афинах подписаны договоры, согласно которым к ЕС присоединились 10 стран: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В этот день чтят память Никиты Исповедника. Его пытались задобрить хлебом, кашей, куриными потрохами. Люди верили, что если даже Водяной все это не съест, то еда останется подводным существам.
- В этот день праздновали именины Водяника. Рыбаки пытались ему угодить. Они выливали в реку масло, просили удачи и иногда даже топили коня. Сначала этого коня за три дня покупали у цыган и не торговались, лошадь должна была быть очень худой. Его потом откармливали жмыхом и хлебом. Перед вручением водяному животному вымазывали медом, а в гриву вплетали ленты.
- Водяного старались задобрить хлебом, кашей, куриными потрохами. Люди верили, что если даже он все это не съест, то еда останется подводным существам.
Приметы:
- Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-нибудь плохое
- Длительный грохот грома в этот день - жди ненастья на несколько дней вперед
- Дождь 16 апреля – примета того, что весна будет поздней и пасмурной
- Ветер дует с юга – будут хорошо расти овраги.
- Если же он 16 апреля дует с севера, то скоро дождь
- Много березового сока 16 апреля – будет дождливое лето
- Похрапывают кони — жди непогоды.
- Если они еще и голову опрокидывают — будет дождь.