16 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 липня, в православному календарі день пам’яті мучеників Мокія і Марка. Мокій і Марк є двома ранньохристиянськими мучениками, які жили в III столітті до нашої ери. Історична інформація про їхнє життя досить обмежена, але розповіді про їхню відданість вірі і страждання за християнство стали частиною християнської традиції.

За переданнями, Мокій і Марк були християнськими проповідниками, які проживали у часи переслідування християн у Римській імперії. У той час християнство було незаконним релігійним культом, і послідовники цієї віри стикалися зі значними перешкодами і ризиками.

Мокій і Марк проповідували Христове вчення та голосили Євангеліє серед людей. Їхні зусилля наробили шуму і привернули увагу місцевих владних структур. Поширення християнства вимагало відваги та стійкості, оскільки християни нерідко ставали жертвами знущань і переслідувань.

За легендою, Мокій і Марк були затримані владою за свою віру і відмову відрекатися від християнства. Їхній відмовний стан і проповідь про Христа розлючили політичні та релігійні власті, які вирішили накласти на них кару.

Церковне свято 16 липня — день пам'яті патріарха Анатолія

На Вселенському соборі, що відбувся в 449 році, Анатолій був обраний патріархом. Цей собор, який відомий як Собор у Халкедоні, відбувався в сучасному місті Кадикой, Туреччина і був одним з найважливіших церковних соборів у ранньому християнстві.

Анатолій підтримував становище, яке стало відомим як "дві природи, дві волі". Ця позиція стверджувала, що Христос має одночасно божественну і людську природу, які існують без змішання чи розподілу, і Його воля також має обидві природи. Це було важливим визначенням християнської доктрини, яке надало основу для подальшого розвитку православної і католицької віри.

Внаслідок своєї ролі на соборі, Анатолій був визнаний авторитетним голосом в церковних справах і після собору продовжив служити як патріарх. Його призначення зміцнило вплив Константинопольського патріархату і підвищило його статус серед інших патріархів і єпископів.

Однак, хоча Собор у Халкедоні дав певне роз'яснення христологічних питань, він також призвів до подальших суперечок і розколів у церкві. Деякі групи, які не погодилися з рішенням собору, відокремилися від Константинопольського патріархату і стали відомими як монофізити.

Прикмети 16 липня

Народні прикмети 16 липня / Фото: Pexels

Мало спить і багато їсть собака — чекайте на негоду.

Роєм літають комарі до теплої погоди.

Павук починає ткати довгу павутину до гарної погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто вирушати у далеку дорогу. Також народні прикмети забороняють братися за важку фізичну працю. А ось Церква каже, що не можна злитися, сваритися, лихословити. Намагайтесь не допускати негативні думки і не з'ясовувати стосунки з близькими.

Що можна робити завтра

Селяни здавна спостерігали 16 липня за небом, адже повинно було з'явитися скупчення у сузір'ї Тельця, яке колись називали "Стожари". Вірили, якщо побачити його, то цілий рік будеш щасливим.

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