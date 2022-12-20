21 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 21 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Парапія. Народився він у місті Фіви, яке розташоване на річці Ніл. Батьки виховували свого сина в благочесті і християнській вірі. Тому, коли Парапій підріс та досягнув повноліття, вирішив повністю присвятити себе служінню Богу. Пішов він у пустелю, де жив самітником, читав молитви, підзавивався та постився. Коли люди дізналися про життя Парапія, то почали до нього приходити для благословення. Однак Парапію це не сподобалося, адже довелося порушити подвиг безмовності. Тому юнак відправився до Константинополя.

Господь наділив Парапія даром зцілення за всі його досягнення та подвиги. Він міг рятувати людей від злих духів, лікувати хвороби та підтримувати у вірі. Помер, доживши до глибокої старості.

Церковне свято 21 грудня — день пам'яті Анфіси Римської

Мучениця Анфіса була дружиною чиновника в Римі, вона сповідувала християнство і палко вірила в Бога. Одного разу дружина начальника міста порадила їй прийняти віру аріїв, які заперечували єдність Бога-Отця та Сина. Однак Анфіса відмовилася, за що її звинуватили в наклепі, а потім спалили на багатті.

Прикмети 21 грудня

Народні прикмети 21 грудня / Фото: Pexels

хуртовина вказує на те, що літо виявиться непогожим;

21 грудня йде сніг — влітку буде багато дощів;

зранку цвірінькають синиці — вночі чекайте на мороз;

тихий і морозний день на сніжну та м'яку зиму.

Що завтра не можна робити

Церква нагадує, що 21 грудня все ще триває Різдвяний піст, тому цього дня не можна їсти продукти тваринного походження. Також не варто залишати будинок брудним — в ньому потрібно поприбирати. Не скупіться, інакше цілий рік вам не бачити багатства.

Що можна робити завтра

Свята Анфіса вважається захисницею рукодільниць, а тому цього дня наші предки обов'язково займалися в'язанням та вишиванням. Однак робити це можна було лише наодинці з собою, щоб чужа людина не наситила новий виріб негативною енергією. Також 21 грудня — сімейний день, який краще провести у колі родини.

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