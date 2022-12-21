Астрологічний прогноз на 21 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих у місячному календарі днів для початку будь-якої – навіть найскладнішої та трудомісткої – справи, так що не варто втрачати вдалий шанс. У всіх рішеннях – як професійного, і особистого характеру – необхідно керуватися доказами інтуїції. Спілкування з людьми – особливо старшого покоління – буде не тільки приємним, а й корисним: їхній життєвий досвід буде дуже доречним.

Символ дня: Тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: фіолетовий прозорий аметист, рожевий і малиновий кварц.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть бути пов'язані з лімфатичною та кровоносною системами, тому кров сьогодні краще не здавати – наслідки можуть бути найнесподіванішими. Від посиленої фізичної активності також краще відмовитись – можна отримати травму.

Живлення дня: бажано вибирати пісну їжу.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є пророчими і збуваються незабаром.

Стрижка дня: стрижка принесе чудові результати – до того ж торкнуться вони не лише зовнішності, а й життя загалом.

Афоризм дня: "У більшості людей досягнень менше, ніж потенційної енергії, тому їхню енергію використовують ті, хто має цілі" (Наталія Грейс).

Ангел-охоронець дня: Гасар – дарує перемогу у найважчих і найскладніших ситуаціях, головне – попросити його про допомогу.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують силу води, яка тече.

Табу дня: необхідно уникати психологічного впливу з боку людей, які морально сильніші за вас.

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