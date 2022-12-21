Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших в лунном календаре дней для начала любого – даже самого сложного и трудоемкого – дела, так что не стоит терять удачный шанс. Во всех решениях – как профессионального, так и личного характера – необходимо руководствоваться доводами интуиции. Общение с людьми – особенно старшего поколения – будет не только приятным, но и полезным: их жизненный опыт окажется весьма кстати.

Символ дня: трезубец Нептуна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: лиловый прозрачный аметист, розовый и малиновый кварц.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть связаны с лимфатической и кровеносной системами, поэтому кровь сегодня лучше не сдавать – последствия могут самыми неожиданными. От усиленной физической активности также лучше отказаться – можно получить травму.

Питание дня: желательно выбирать постную пищу.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими и сбываются в самом скором времени.

Стрижка дня: стрижка принесет потрясающие результаты – причем коснутся они не только внешности, но и жизни в целом.

Афоризм дня: "У большинства людей достижений меньше, чем потенциальной энергии, поэтому их энергию используют те, у кого есть цели" (Наталья Грейс).

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарит победу в самых трудных и сложных ситуациях, главное – попросить его о помощи.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу текущей воды.

Табу дня: необходимо избегать психологического воздействия со стороны людей, которые морально сильнее вас.

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