Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших в лунном календаре дней для начала любого – даже самого сложного и трудоемкого – дела, так что не стоит терять удачный шанс. Во всех решениях – как профессионального, так и личного характера – необходимо руководствоваться доводами интуиции. Общение с людьми – особенно старшего поколения – будет не только приятным, но и полезным: их жизненный опыт окажется весьма кстати.
Символ дня: трезубец Нептуна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: лиловый прозрачный аметист, розовый и малиновый кварц.
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть связаны с лимфатической и кровеносной системами, поэтому кровь сегодня лучше не сдавать – последствия могут самыми неожиданными. От усиленной физической активности также лучше отказаться – можно получить травму.
Питание дня: желательно выбирать постную пищу.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими и сбываются в самом скором времени.
Стрижка дня: стрижка принесет потрясающие результаты – причем коснутся они не только внешности, но и жизни в целом.
Афоризм дня: "У большинства людей достижений меньше, чем потенциальной энергии, поэтому их энергию используют те, у кого есть цели" (Наталья Грейс).
Ангел-хранитель дня: Гасар – дарит победу в самых трудных и сложных ситуациях, главное – попросить его о помощи.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу текущей воды.
Табу дня: необходимо избегать психологического воздействия со стороны людей, которые морально сильнее вас.
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