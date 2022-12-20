21 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 21 декабря, в православном календаре день памяти святого Парапия. Родился он в городе Фивы, расположенном на реке Нил. Родители воспитывали своего сына в благочестии и христианской вере. Поэтому, когда Парапий подрос и достиг совершеннолетия, он решил полностью посвятить себя служению Богу. Пошел он в пустыню, где жил отшельником, читал молитвы, подзавивался и постился. Когда люди узнали о жизни Парапии, то начали к нему приходить для благословения. Однако Парапии это не понравилось, ведь пришлось нарушить подвиг безмолвия. Поэтому молодой человек отправился в Константинополь.

Господь наделил Парапия даром исцеления за все его достижения и подвиги. Он мог избавить людей от злых духов, лечить болезни и поддерживать в вере. Умер, дожив до глубочайшей старости.

Церковный праздник 21 декабря — день памяти Анфисы Римской

Мученица Анфиса была женой чиновника в Риме, она исповедовала христианство и горячо верила в Бога. Однажды жена начальника города посоветовала ей принять веру ариев, отрицавших единство Бога-Отца и Сына. Однако Анфиса отказалась, за что ее обвинили в клевете, а затем сожгли на костре.

Приметы 21 декабря

Народные приметы 21 декабря / Фото: Pexels

метель указывает на то, что лето окажется ненастным;

21 декабря идет снег – летом будет много дождей;

утром чирикают синицы — ночью ждите мороз;

тихий и морозный день на снежную и мягкую зиму.

Что завтра нельзя делать

Церковь напоминает, что 21 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому в этот день нельзя есть продукты животного происхождения. Также не стоит оставлять дом грязным – в нем нужно убрать. Не жадничайте, иначе целый год вам не видеть богатства.

Что можно делать завтра

Святая Анфиса считается защитницей рукодельниц, а потому в этот день наши предки обязательно занимались вязкой и вышиванием. Однако делать это можно было только наедине с собой, чтобы чужой человек не насытил новое изделие негативной энергией. Также 21 декабря – семейный день, который лучше провести в кругу семьи.

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