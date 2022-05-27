27 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 травня 2022 року – п’ятниця. 93-й день війни Росії проти України. 147-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 травня - День народження скотча. Липка стрічка, яку всі ми використовуємо в різноманітних сферах життя, була винайдена американцем Річардом Дрю 1930 року. Він працював лабораторним техніком в компанії Minnesota Mining and Manufacturing, головною спеціалізацією якої було створення наждачного паперу. Спостерігаючи за тестуванням наждачного паперу, Річард побачив, що під час фарбування кількома кольорами лінії часто виходять нерівними. Через рік він винайшов липку стрічку, ширина якої була 5 см. Але винахід був неефективним через бажання зекономити. Тоді Річард звернувся до своїх шотландських директорів (Scotch bosses), щоб вони більше не економили. Так і з'явилася назва виробу.

А ще 27 травня - День захисту від сонця. В кінці травня починається сезон відпусків, а тому дуже важливо нагадати людям про необхідність захищати свою шкіру від негативного впливу ультрафіолету. Цікавий факт: захищати шкіру від сонця почали ще в давні часи. В Даньому Єгипті віддавали перевагу світлій шкірі, а тому винайшли спеціальний лосьон, який допомагав підтримувати такий відтінок.

Також 27 травня - Європейський день сусідів. Подія з'явилася нещодавно та припадає завжди на останню п'ятницю травня. Дату обрали 2000 року в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч. Ініціатором заснування події став засновник фонду Paris d’Amis Атаназа Періфан. Він вважав, що так можна краще боротися з ізольованістю в суспільстві. Нині подія популярна в 50 країнах світу.

27 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

27 травня - день пам'яті мученика Ісидора / Фото: commons.wikimedia.org

27 травня в церковному календарі – день пам'яті мученика Ісидора. Військовий старшина, ранньо-християнський святий та мученик. 251 року його за вірність Ісусу Христу зарубали мечем на острові Хіос. Після смерті його тіло кинули в джерело, яке згодом почало славитися своєю цілющою водою. Над гробом святого Ісидора християни збудували церкву, а пізніше святий Маркіян, який був управителем патріаршої церкви святої Софії (Царгород) посвятив на честь мученика каплицю в церкві святої Ірини.

Пам’ятні дати 27 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 27 травня:

1753 рік — завершується будівництво Андріївської церкви в Києві;

1821 рік — засновують Миколаївську астрономічну обсерваторію;

1895 рік — англійський винахідник Бірт Акрес отримує патент на кінопроєктор;

1900 рік — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі випробовують систему пропорційного представництва;

1916 рік — президент США Вудро Вільсон після Першої світової війни закликає створити Лігу Націй;

1921 рік — Афганістан оголошує незалежність;

1926 рік — в штаті Міссурі споруджують пам'ятник Гекльберрі Фіну та Тому Соєру;

1930 рік — Річард Дрю отримує патент на "прозору целофанову липку стрічку" (скотч), яку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова;

1933 рік — відбувається прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросяти";

1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкривають міст над протокою Золоті Ворота (сьогодні він все ще вважається одним із найкрасивіших у світі);

1944 рік — в Парижі відбувається прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає";

1950 рік — теледебют Френка Синатри на каналі "NBC";

2002 рік — музикант Алан Паркер стає лицарем, а тому зміг додавати до свого імені приставку "сер";

2009 рік — на базі Національного авіаційного університету створюють Інститут Аеронавігації;

2015 рік — прокуратури Швейцарії та США заарештовують 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 травня

Які сьогодні іменини: Іван, Олександр, Леонтій, Максим, Макар, Марк, Петро, Микита, Яків.

27 травня народилися:

1859 рік — український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві Панас Саксаганський;

1871 рік — український народний поет-сатирик Крупій Андрій Іванович;

1877 рік — український літературознавець Лазаревський Гліб Олександрович;

1907 рік — український літературознавець Басс Іван Іванович;

1913 рік — український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник Лагода Валентин Костянтинович;

1929 рік — український письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України Іваничук Роман Іванович;

1931 рік — український вчений, києвознавець, лікар, педагог, письменник Терно Валентин Семенович;

1936 рік — український поет Ганоцький Віктор Федорович;

1962 рік — український журналіст, письменник Воробей Петро Петрович;

1964 рік — український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч Цибулько Володимир Миколайович;

1971 рік — український футболіст, захисник запорізького "Металурга" Олександр Чижевський;

1979 рік — український хокеїст Дмитро Толкунов.

Погода на 27 травня

27 травня в Києві похмура погода, без опадів. У Львові хмарно, увечері сильний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +14 вночі. У Львові +21 вдень та +10 вночі. У Харкові +21 вдень та +12 вночі. В Одесі +23 вдень та +16 вночі.