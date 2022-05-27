Астрологічний прогноз на 27 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли розум та інтуїція не заважають, а доповнюють одне одного, дозволяючи вирішувати найскладніші інтелектуальні завдання. Відповідаючи на важливі професійні та життєві запитання, необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу, який дасть єдину правильну відповідь. Час сприятливий для добрих справ – Всесвіт віддячить тим, хто їх робитиме.

Символ дня: тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: смарагд, малахіт, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги нижче колін – гомілки, стопи.

Хвороби дня: можуть виникнути проблеми з кров'ю, тож здавати її сьогодні не рекомендується. Небажана також підвищена фізична активність – краще обмежитися йогою та прогулянками на свіжому повітрі.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – вони відхиляють завісу таємниці над подіями та процесами, причини яких досі були незрозумілими.

Афоризм дня: "Коли промовляєш ідею, вона втрачає енергію" (Резо Габріадзе).

Геометричні фігури дня: ламані лінії.

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарує перемогу у найважчих ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Табу дня: треба якомога менше дивитися у дзеркало.

Читайте також: