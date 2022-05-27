Астрологический прогноз на 27 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда разум и интуиция не мешают, а дополняют друг друга, позволяя решать самые сложные интеллектуальные задачи. Отвечая на важные профессиональные и жизненные вопросы, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу, который даст единственно правильный ответ. Время благоприятно для добрых дел – Вселенная отблагодарит тех, кто будет их делать.

Символ дня: трезубец Нептуна.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: изумруд, малахит, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен – голени, стопы.

Болезни дня: могут возникнуть проблемы с кровью, поэтому сдавать ее сегодня не рекомендуется. Нежелательна также повышенная физическая активность – лучше ограничиться йогой и прогулками на свежем воздухе.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они приоткрывают завесу тайны над событиями и процессами, причины которых до сих пор были непонятны.

Афоризм дня: "Когда выговариваешь идею, она теряет энергию" (Резо Габриадзе).

Геометрическая фигура дня: ломаные линии.

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарует победу в самых трудных ситуациях.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: нужно как можно меньше смотреть в зеркало.

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