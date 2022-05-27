27 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

27 мая 2022 года – пятница. 93-й день войны России против Украины. 147-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 мая – День рождения скотча. Липкая лента, которую все мы используем в различных сферах жизни, была изобретена американцем Ричардом Дрю в 1930 году. Он работал лабораторным техником в компании Minnesota Mining and Manufacturing, главной специализацией которой было создание наждачной бумаги. Наблюдая за тестированием наждачной бумаги, Ричард увидел, что при окрашивании несколькими цветами линии часто получаются неровными. Через год он изобрел липкую ленту, ширина которой была 5 см. Но изобретение было неэффективным из-за желания сэкономить. Тогда Ричард обратился к своим шотландским директорам (Scotch bosses), чтобы они больше не экономили. Так и появилось название изделия.

А еще 27 мая – День защиты от солнца. В конце мая начинается сезон отпусков, поэтому очень важно напомнить людям о необходимости защищать свою кожу от негативного воздействия ультрафиолета. Интересный факт: защищать кожу от солнца начали еще в давние времена. В Данном Египте предпочитали светлую кожу, а потому изобрели специальный лосьон, который помогал поддерживать такой оттенок.

Также 27 мая — Европейский день соседей. Событие появилось недавно и приходится всегда на последнюю пятницу мая. Дату избрали в 2000 году в Париже, как символ толерантного отношения к живущим рядом. Инициатором основания события стал основатель фонда Paris d'Amis Атаназа Перифан. Он считал, что так можно лучше сражаться с изолированностью в обществе. Сейчас событие популярно в 50 странах мира.

27 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

27 мая – день памяти мученика Исидора / Фото: commons.wikimedia.org

27 мая в церковном календаре – день памяти мученика Исидора. Военный старшина, раннехристианский святой и мученик. В 251 году его за верность Иисусу Христу зарубили мечом на острове Хиос. После смерти его тело бросили в источник, который впоследствии стал славиться своей целебной водой. Над гробом святого Исидора христиане построили церковь, а позже святой Маркиян, который был управителем патриаршей церкви святой Софии (Царьград), посвятил в честь мученика часовню в церкви святой Ирины.

Памятные даты 27 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 27 мая:

1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;

1821 год – основывают Николаевскую астрономическую обсерваторию;

1895 год – английский изобретатель Бирт Акрес получает патент на кинопроектор;

1900 год – на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире испытывают систему пропорционального представительства;

1916 год — президент США Вудро Вильсон после Первой мировой войны призывает создать Лигу Наций;

1921 год — Афганистан объявляет независимость;

1926 год — в штате Миссури сооружают памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру;

1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" (скотч), которую первоначально использовали для защиты стекла автомашины во время покраски кузова;

1933 год — происходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка";

1937 год – в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота (сегодня он все еще считается одним из самых красивых в мире);

1944 год — в Париже проходит премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет";

1950 год — теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC";

2002 год – музыкант Алан Паркер становится рыцарем, а потому смог добавлять к своему имени приставку "сэр";

2009 год – на базе Национального авиационного университета создают Институт Аэронавигации;

2015 год — прокуратуры Швейцарии и США арестовывают 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 мая

Каковы сегодня именины: Иван, Александр, Леонтий, Максим, Макар, Марк, Петр, Никита, Яков.

27 мая родились:

1859 год – украинский актер и режиссер, театральный деятель, основатель Народного театра в Киеве Панас Саксаганский;

1871 год – украинский народный поэт-сатирик Крупий Андрей Иванович;

1877 год – украинский литературовед Лазаревский Глеб Александрович;

1907 год – украинский литературовед Басс Иван Иванович;

1913 год – украинский поэт-лирик, сатирик, юморист и детский писатель Лагода Валентин Константинович;

1929 год – украинский писатель, общественный деятель, один из организаторов Общества украинского языка им. Т.Шевченко, Народного Руха Украины Иваничук Роман Иванович;

1931 год – украинский ученый, киевовед, врач, педагог, писатель Терно Валентин Семенович;

1936 год – украинский поэт Ганоцкий Виктор Федорович;

1962 год – украинский журналист, писатель Воробей Петр Петрович;

1964 год – украинский поэт, переводчик, эссеист, политический деятель Цыбулько Владимир Николаевич;

1971 год — украинский футболист, защитник запорожского "Металлурга" Александр Чижевский;

1979 год – украинский хоккеист Дмитрий Толкунов.

Погода на 27 мая

27 мая в Киеве пасмурная погода, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, вечером сильный дождь. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +14 ночью. Во Львове +21 день и +10 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +23 днем и +16 ночью.