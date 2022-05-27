Нового лидера "Исламского государства" задержали в Турции — СМИ

Турецкое издание сообщило об аресте в Стамбуле нового лидера террористической организации "Исламское государство" (ИД) Ибрагима Хашими аль-Курейши.

Сотрудники турецкой спецслужбы во время проведения международной операции задержали в Стамбуле нового лидера террористической организации "Исламское государство" (ИД) Ибрагима Хашими аль-Курейши.

Об этом сообщает турецкий портал Odatv со ссылкой на собственные источники полиции.

По информации издания, задержание произошло еще на прошлой неделе. Перед арестом несколько дней за аль-Курейши наблюдали антитеррористические агенты, сотрудничавшие с иностранными коллегами.

Во время задержания лидер "Исламского государства" не сопротивлялся. Сейчас он вроде бы дает показания спецслужбам. В ближайшие дни ожидается официальное заявление об аресте.

Ибрагим Хашими Курейши возглавляет ИГ с 2019 года, после убийства в результате спецоперации США его предшественника Абу Бакра Багдади.

Напомним, 20 января 2022 года было совершено нападение на тюрьму Эс-Санавия на северо-востоке Сирии — в городе Аль-Хасеке, которая не находится под контролем правительственных сил. В результате атаки с применением начиненных взрывчаткой автомобилей из заключения совершили побег не менее 20 боевиков "Исламского государства".

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