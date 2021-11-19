А-Банк тестує масштабне оновлення мобільного додатка ABank24

Протягом місяця триватиме тестування додатка.

Дніпро, Україна, листопад 2021 р. - А-Банк оголосив про початок тестування оновлення додатка ABank24.

Цього тижня команда А-Банку повідомила про початок тестування масштабного оновлення додатка ABank24.

Основне завдання, яке перед собою ставить команда А-Банку, — зробити максимально просте для клієнта управління рахунками — тому застосовує основні принципи UI операційних систем IOS/AOS.

"Перед релізом оновлення ABank24 на всіх клієнтів (понад 1 000 000 користувачів) ми хочемо отримати зворотний зв'язок, на основі якого зможемо внести корективи та зробити додаток ще зручнішим та зрозумілішим для клієнта. Не менш важливо для нас розуміти, що всі меню додатка поводяться так, як ми планували, — це ще одна причина тестування на користувачах. Ми будемо раді отримати відгуки від клієнтів і неклієнтів Банку та зробити все правильно. А найактивніші тестувальники отримають брендовані подарунки від А-Банку", – каже Ольга Вовк, керівник Напрямку Internet Banking у А-Банку.

Відомо, що А-Банк повністю змінить UX/UI-додатки, взявши за основу найбільш популярні сценарії клієнтського досвіду. Тепер в додатку на головному екрані у користувача будуть відображатися кнопки швидкого доступу до операцій, який можна налаштувати самостійно, тому зміни в ABank24 можна побачити відразу, коли ви входите в додаток. Також А-Банк удосконалив усі можливості ABank24, скоротив кроки до базових функцій, додав нові фічі та багато іншого.

Для того, щоб побачити оновлення першими та приєднатися до закритої групи тестування, потрібно пройти три кроки:

Перейти за посиланням Заповнити запропоновану форму; Отримати на пошту запрошення та встановити новий додаток ABank24.

Свій відгук можна залишити в меню "Ще" - кнопка "Залишити відгук".

Тестування проходитиме протягом місяця, і незабаром А-Банк представить для всіх користувачів оновлений додаток.

Про А-Банк:

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку – надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України – 232 відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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