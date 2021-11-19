Схопив за руку і потягнув за собою: у Краматорську чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

Схопив за руку і потягнув за собою: у Краматорську чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

Про те що сталося, друзі дівчинки розповіли батькам, а ті звернулися до поліції.

У Краматорську Донецької області судитимуть 46-річного ґвалтівника малолітньої дитини. Відповідний обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Прокуратура завершила досудове розслідування стосовно місцевого мешканця, який обвинувачується у зґвалтуванні дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася 29 серпня цього року у Краматорську. 46-річний чоловік зателефонував знайомій дівчинці та запропонував зустрітись. На зустріч вона прийшла у компанії однолітків - двох дівчат та хлопця.

Зловмисник повів дітей у лісосмугу, де погрожуючи 11-річній потерпілій фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини. Дівчинка відмовилася.

Чоловік схопив дитину за руку і поволік за собою. Далі скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував у неприродній спосіб.

Про те, що сталось, друзі потерпілої повідомили своїм батькам, які звернулись до поліції.

За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що с. Гать Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка. Малолітня може стати наймолодшою мамою в Україні, у поліції за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження.

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