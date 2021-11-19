Британські вчені вивели схему обіймів, які приносять найбільше задоволення

Дослідження застосують для створення роботів-гуманоїдів, які слугуватимуть людям.

Британські науковці з’ясували, як правильно обійматися. Цю тему вивчали одразу у трьох університетах, провели ґрунтовне дослідження та виявили кілька важливих закономірностей.

Про це йдеться ТСН.14.00.

Які ж вони – ідеальні обійми? Британські дослідники запевняють: такі, які тривають від п’яти до десяти секунд – не більше і не менше. Адже закороткі, або задовгі притискання, кажуть, начебто не надто приємні. Однак це ще не все. Важливе й розташування рук: щоб одна людина поклала руки на талію, а інша – на шию або плечі.

«Це були чудові обійми. Чудові! Я б навіть сказав – мої найкращі сьогодні», - каже один із дослідників.

Також науковці попереджають: щоб обійми були справді незабутніми, варто уникати схрещених рук.

«Ми виявили, що чоловіки більш схильні до цього. Вони обіймаються міцніше, й частіше за жінок перехрещують руки», - твердить авторка дослідження Анна Дурен.

Дослідження британських учених: як обійматися так, аби отримувати максимум задоволення

Навіть попри пандемію дослідники закликають не уникати обіймів, а навпаки - обійматися частіше. Адже це дуже корисно для психіки.

«Обійми – завжди знак підтримки. А це робить людей щасливими та менш тривожними. Люди думають: я неодмінно з усім впораюся», - переконує викладачка психології Наталі Боулінг.

Втім, оскільки людського доторку багатьом все ж таки критично бракує, результати дослідження застосують і для розробок роботів-гуманоїдів. Вони, як очікується, зможуть доглядати за літніми чи хворими людьми. Або ж навіть - складуть компанію самотнім.

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