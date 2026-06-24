"Бо бешкетують": дітей не пустили до укриття під час ударів балістикою

У Полтаві в фаховому коледжі підприємництва й ресторанного бізнесу не хотіли впускати до укриття дітей / © «Суспільне Полтава»

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У Полтаві під час ворожої атаки балістикою 20 червня підлітків відмовлялися пускати до сховища фахового коледжу підприємництва й ресторанного бізнесу. Охоронниця пояснила це тим, що діти нібито бешкетують в укритті, тому мають приходити лише з батьками.

Про це розповіла мама одного із хлопців Ольга Клименко, повідомляє «Суспільне».

Дітей не впустили до укриття в Полтаві — подробиці

За словами Клименко, під час ракетного удару по Полтаві 20 червня її син разом із другом не зміг одразу потрапити до найближчого укриття.

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«Під час загрози, коли Полтава вже накривається густим димом, дітей не пускають в укриття. Моя дитина тут у цьому районі гуляє. Дитині вже 15 років, він уже розуміє, що у випадку загрози потрібно десь ховатися. Коли діти злякалися, коли це дійсно серйозна загроза, відбуваються вибухи, далі пишуть про подальші ракети, і діти злякалися, перелякані прибігли сюди сховатися в укриття, а їм кажуть: «Не можна», — розповіла місцева жителька.

Клименко зазначила, що ця ситуація її зачепила, і, на думку жінки, так не повинно бути. Особливо гостро вона відреагувала на те, що це стосується дітей, назвавши це «червоним прапорцем» і додавши, що будь-яка мама не залишилася б байдужою.

За словами Клименко, зрештою дітей таки впустили до сховища, але лише після того, як за них заступилася випадкова перехожа.

«Перехожа жіночка побачила це, що дітей не пускають в укриття. І вона за них вступилася. Вона з конфліктом, почала сваритися із вахтером чи зі сторожем, хто відповідає, і їх таки впустили в укриття. І я це все розумію також, що різні люди бувають. Хтось туди приходить просто посидіти. Але діти туди прийшли не просто посидіти», — додала полтавчанка.

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Чому дітей не впустили до укриття — пояснення охорони

У коледжі пояснили, чому виникла така ситуація.

«Була тривога. Ми вийшли із нашим працівником, вискочили сюди, на двері ж, подивитися, що ж воно таке. Вийшли на вулицю, дивимося — біжать два хлопчики і дві дівчини. Прибігли і питають: „У вас укриття є?“ „Є“. І вони ж вийшли до нас сюди, а я кажу: „Хлопчики, ви самі?“ А вони: „Так, самі“. «А нам, — кажу, — не дозволяють, щоб самим діткам. Ми вас пропустимо сьогодні, а далі, — кажу, — ви повинні з батьками приходити». Оце і все», — розповіла чергова охоронниця коледжу Любов Сабініна.

Вона зауважила, що двірник забрав двох хлопців і двох дівчат та відвів їх до укриття. Від моменту оголошення тривоги минуло 10 хв., після чого діти спустилися в безпечне місце. Приблизно за пів години вони повернулися назад

За словами охоронниці, раніше в укритті вже траплялися інциденти за участю дітей, які порушували порядок.

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«Кажу: „Ви повинні з батьками приходити, бо в нас там був інцидент, наробили справ хлопчики». Тому що вони ж там таке роблять: і курять, і відчинили двері, почали там шастати скрізь», — пояснила Сабініна.

Своєю чергою Клименко наголошує: присутність дорослих, безумовно, важлива, однак у критичний момент першочерговим має бути безпека дітей.

«Хтось же має бути присутній із дорослих, якщо це тут дозволено перебувати людям, відповідно, хтось має це контролювати. І ще цікаво, чи вогнегасник чи якась там ковдра важливіший за життя дитини», — зауважила жінка.

Укриття, до якого в Полтаві не хотіли впускати дітей / © «Суспільне Полтава»

Заява коледжу про інцидент з укриттям

Виконувач обов’язків директора коледжу Володимир Степанов запевнив, що жодних вказівок не впускати дітей без батьків не існує. За його словами, укриття функціонує від 2022 року щоденно, відкрите для всіх мешканців і розраховане на 135 осіб.

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«Любов Михайлівна сказала в тому плані, щоб вони не бешкетували. А такого розпорядження не пускати не може бути взагалі. Вони були допущені. Вони прийшли, їх відразу ж провели, посадили, ввімкнули світло. І треба віддати належне нашим сторожам, що вони і навесні, і влітку, і взимку сидять біля відчинених дверей, і вночі також, і пропускають всіх: дітей, великих, малих, батьків, вони збігаються», — розповів Степанов.

Наразі Клименко не зверталася зі скаргами чи офіційними заявами, однак сподівається, що надалі дітей безперешкодно допускатимуть до укриття під час повітряних тривог.

Нагадаємо, увечері 20 червня російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, внаслідок чого було поранено дев’ятеро людей: четверо дітей та п’ятеро дорослих. Усіх потерпілих госпіталізували.

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