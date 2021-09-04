Церковне свято 5 вересня: день пам'яті мученика Луппа Солунського

Цього дня зазвичай дивилися на журавлів: якщо птахи потягнулися на південь - зима прийде рано.
Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять святого мученика Луппа Солунського.
Історія свята
Мученик Лупп жив в кінці III ст. - початку IV ст. і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Під час смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Лупп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим. Святий Лупп добровільно віддав себе в руки мучителів і за велінням імператора Максиміана Галерія був усічений мечем.
Народні традиції і прикмети
У народі день святого Лупа отримав назву "брусничник". До цього часу в лісах і на болотах встигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, що допомагає при хворобах кишечника і печінки.
- Якщо ранкових заморозків немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.
- Якщо журавлі 5 вересня вирушили на південь - скоро настане зима.
- Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою.
- Дощ з громом цього дня віщували теплу осінь і холодну зиму.
- Якщо є ранкові заморозки - чекай на ранній сніг.
Що заборонено робити 5 вересня
- Не можна погано думати про рідних
- Не можна лінуватися
- Не можна відмовляти нужденним
- Не можна стояти на перехрестях
- Не можна випускати домашніх тварин на вулицю
- Не можна брати гроші в борг
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