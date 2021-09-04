Церковне свято 5 вересня: день пам'яті мученика Луппа Солунського

Цього дня зазвичай дивилися на журавлів: якщо птахи потягнулися на південь - зима прийде рано.

Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять святого мученика Луппа Солунського.

Історія свята

Мученик Лупп жив в кінці III ст. - початку IV ст. і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Під час смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Лупп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим. Святий Лупп добровільно віддав себе в руки мучителів і за велінням імператора Максиміана Галерія був усічений мечем.

Народні традиції і прикмети

У народі день святого Лупа отримав назву "брусничник". До цього часу в лісах і на болотах встигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, що допомагає при хворобах кишечника і печінки.

Якщо ранкових заморозків немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.

Якщо журавлі 5 вересня вирушили на південь - скоро настане зима.

Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою.

Дощ з громом цього дня віщували теплу осінь і холодну зиму.

Якщо є ранкові заморозки - чекай на ранній сніг.

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Що заборонено робити 5 вересня

Не можна погано думати про рідних

Не можна лінуватися

Не можна відмовляти нужденним

Не можна стояти на перехрестях

Не можна випускати домашніх тварин на вулицю

Не можна брати гроші в борг

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