Церковный праздник 5 сентября: день памяти мученика Луппа Солунского

В этот день обычно смотрели на журавлей: если птицы потянулись на юг — зима придет рано.

Православная церковь 5 сентября чтит память святого мученика Луппа Солунского.

История праздника

Мученик Лупп жил в конце III в. — начале IV в. и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Во время смерти господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуне многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.

Народные традиции и приметы

В народе день святого Лупа получил название "брусничник". К этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали корзины и шли по ягоды. Большой популярностью пользовалась квашеная брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, которые помогали при болезнях кишечника и печени.

Если утренних заморозков нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.

Если журавли 5 сентября отправились на юг — скоро наступит зима.

Если журавли летят низко, то зима будет теплой.

Дождь с громом в этот день предсказывали теплую осень и холодную зиму.

Если есть утренние заморозки — жди ранний снег.

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Что запрещено делать 5 сентября

Нельзя плохо думать о родных

Нельзя лениться

Нельзя отказывать нуждающимся

Нельзя стоять на перекрестках

Нельзя выпускать домашних животных на улицу

Нельзя брать деньги в долг

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