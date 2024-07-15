Частина Україна "почервоніла": названа причина

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, через це оголошена повітряна тривога у низці областей на півні та сході нашої держави.

Нагадаємо, що сирени виють і в Росії: невідомий безпілотник упав на електропідстанцію у Липецькій області РФ.

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