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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Карта тривог 28 серпня

Ворог знову готується атакувати нашу державу.

Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це пишуть моніторингові канали. 

"Почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Житомирська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Харківська
  • Сумська
  • Чернігівська

Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, Черкащина пережила найдовшу повітряну тривогу. Понад 13 годин поспіль ворог розривав небо ракетами та "Шахедами".

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