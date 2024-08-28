Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог знову готується атакувати нашу державу.
Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це пишуть моніторингові канали.
"Почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Житомирська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Харківська
- Сумська
- Чернігівська
Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, Черкащина пережила найдовшу повітряну тривогу. Понад 13 годин поспіль ворог розривав небо ракетами та "Шахедами".
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