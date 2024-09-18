Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликають подбати про власну безпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 22:45 "почервоніли" такі області: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Сумська.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - повідомили раніше у ПС ЗСУ.

Також в напрямку Дніпро фіксували рух керованої авіаційної ракети.

Про активність ворожої тактичної авіації стало відомо й на північно-східному та південно-східному напрямках. В напрямку Запоріжжя та Сум ворог запустив КАБи.

Згодом додалася загроза атаки БпЛА типу "Шахед".

"БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу. Станом на 12:05 сирени лунали лише у двох областях.

Читайте також: