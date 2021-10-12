Черкаські школярі підуть на осінні канікули раніше: названо дату і причину

Черкаські школярі підуть на осінні канікули раніше: названо дату і причину

Школи йдуть на канікули раніше задля економії опалення.

У Черкасах осінні канікули в школярів розпочнуться на тиждень раніше. Відпочиватимуть учні від 18 жовтня до 24 жовтня.

Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

Відповідне рішення ухвалили задля економії тепла. Так, у дитсадках опалювальний сезон почнеться із 16 жовтня, аби 18 жовтня діти прийшли вже у теплі приміщення. У медичних закладах міста опалювальний сезон стартує від 12 жовтня.

Також для економії тепла, ухвалено рішення, що у школах опалення підключатимуть вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх від 18 до 24 жовтня", - написав Бондаренко.

У житлових будинках Черкас розпочинатимуть опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме нижче +8°C.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули. МОН рекомендувало в такій ситуації розглянути графік гнучких канікули, але кінцеве рішення ухвалюють на місцях.

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