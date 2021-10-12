У Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до операційної

У Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до операційної

Поліція розшукує зловмисника.

Зловмисники вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до хірургічного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомили у поліції.

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Про крадіжку повідомили працівники обласної лікарні.

Як з'ясували поліцейські, невідомий проник до підсобного приміщення, кусачками перерізав та викрав два метри труби.

У поліції відкрили провадження за фактом крадіжки. Зловмисника шукають. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Жмеринці Вінницької області підлітки вкрали трубу, якою до лікарні надходив кисень хворим, що перебували на ШВЛ.

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