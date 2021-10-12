У Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до операційної

Поліція розшукує зловмисника.
Зловмисники вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до хірургічного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.
Про це повідомили у поліції.
Про крадіжку повідомили працівники обласної лікарні.
Як з'ясували поліцейські, невідомий проник до підсобного приміщення, кусачками перерізав та викрав два метри труби.
У поліції відкрили провадження за фактом крадіжки. Зловмисника шукають. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Жмеринці Вінницької області підлітки вкрали трубу, якою до лікарні надходив кисень хворим, що перебували на ШВЛ.