Українська співачка Alina Pash зізналася, що часто думає про самогубство

Артистка страждає від депресій.

Відома українська співачка Alina Pash поділилася з прихильниками приголомшливим зізнанням.

28-річна артистка поділилася, що має проблеми з психологічним здоров'ям та нерідко думає про самогубство. Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що їй дуже складно говорити про це.

"Частіше за все я подібне писала у свої щоденники. Там ще багато моторошних малюнків. Вчора був День Ментального здоров'я, який обернувся для мене абсолютно протилежним. Вісім років я намагаюсь змусити себе до кінця розібратись у своїй "проблемі" і не доводжу терапію до кінця. Через різні причини. Маю відчуття, наче я, мов маятник, що на етапі "у вас на радарі тріщина", червоні ліхтарики підморгують, а я чомусь тупо готуюсь до свого 26-го квітня, аби лупанути і замовкнути думками назавжди. Суїцидальний мерзотний голос всередині, який каже: "Хай воно все горить яскраво, буде красиво і муки нерозуміння себе і всього навколо нарешті закінчаться, тож зроби це драматично!", – диктує найгірший сценарій і я чомусь його приймаю", – зізналася виконавиця.

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Реперка додала, що у її житті не було великих трагедій, лише смерть двоюрідної сестри, вона має гарні стосунки з сім’єю та доволі успішна. Втім, попри досягнення, вона все одно почувається "лахміттям, яке не може знайти своєї дії".

"Не покидає відчуття "я не там і не з тими" чи "мене взагалі не має бути". Я не годна знайти розуміння у стосунках, обираючи якихось скалічених чуваків ментально. Потім ми разом, як два зомбі, вбиваємось. І цей сценарій повторюється, що породжує в мені параною у всіх її найгірших витоках. Я втомилась. За**алась. Не розумію із чого знов почати, щоб розірвати це коло", – додала артистка.

Співачка наголосила, що не приймає наркотики, займається фізичними вправами, повноцінно спить, харчується, а також працює зі спеціалістами. Втім, депресивний стан щоразу до неї повертається.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Паш розповіла, що вперше за два роки взяла відпустку та полетіла до Барселони. Зірка закликала фанів не боятися говорити про свій біль і просити про допомогу. Також співачка просить звертати увагу на стан близьких людей та не бути байдужими.

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