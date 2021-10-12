Українська співачка Alina Pash зізналася, що часто думає про самогубство

Артистка страждає від депресій.
Відома українська співачка Alina Pash поділилася з прихильниками приголомшливим зізнанням.
28-річна артистка поділилася, що має проблеми з психологічним здоров'ям та нерідко думає про самогубство. Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що їй дуже складно говорити про це.
"Частіше за все я подібне писала у свої щоденники. Там ще багато моторошних малюнків. Вчора був День Ментального здоров'я, який обернувся для мене абсолютно протилежним. Вісім років я намагаюсь змусити себе до кінця розібратись у своїй "проблемі" і не доводжу терапію до кінця. Через різні причини. Маю відчуття, наче я, мов маятник, що на етапі "у вас на радарі тріщина", червоні ліхтарики підморгують, а я чомусь тупо готуюсь до свого 26-го квітня, аби лупанути і замовкнути думками назавжди. Суїцидальний мерзотний голос всередині, який каже: "Хай воно все горить яскраво, буде красиво і муки нерозуміння себе і всього навколо нарешті закінчаться, тож зроби це драматично!", – диктує найгірший сценарій і я чомусь його приймаю", – зізналася виконавиця.
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Реперка додала, що у її житті не було великих трагедій, лише смерть двоюрідної сестри, вона має гарні стосунки з сім’єю та доволі успішна. Втім, попри досягнення, вона все одно почувається "лахміттям, яке не може знайти своєї дії".
"Не покидає відчуття "я не там і не з тими" чи "мене взагалі не має бути". Я не годна знайти розуміння у стосунках, обираючи якихось скалічених чуваків ментально. Потім ми разом, як два зомбі, вбиваємось. І цей сценарій повторюється, що породжує в мені параною у всіх її найгірших витоках. Я втомилась. За**алась. Не розумію із чого знов почати, щоб розірвати це коло", – додала артистка.
Співачка наголосила, що не приймає наркотики, займається фізичними вправами, повноцінно спить, харчується, а також працює зі спеціалістами. Втім, депресивний стан щоразу до неї повертається.
Паш розповіла, що вперше за два роки взяла відпустку та полетіла до Барселони. Зірка закликала фанів не боятися говорити про свій біль і просити про допомогу. Також співачка просить звертати увагу на стан близьких людей та не бути байдужими.
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