Чим не можна підживлювати цибулю навесні: п'ять відомих засобів

Весною, щойно трохи теплішає, відкривається посівний сезон, однією з перших саджають цибулю. І недивно, адже рослина невибаглива і росте практично за будь-яких умов. Для швидшого зростання цибулю можна підживлювати. Садівники практикують це в різний спосіб. І головне тут знати, які засоби для цього не підходять.

Зазвичай цибуля, як й інші рослини, любить органічні добрива, зокрема перегній і гній. Але навесні ці добрива цибулі не потрібні. Органіка у вигляді перегною та гною робить ґрунт родючим, якщо вона внесена завчасно, восени. Лише в такому разі вона встигне розкластися, особливо на грядці цибулі. В іншому разі цибуля вродить дрібно і буде погано зберігатися.

Чому не можна підживлювати цибулю кропив'яним настоєм? Тому що стимулятори росту, які містяться у кропиві, призведуть до появи на рослині стрілок, тобто з'являється квітконос. Цей процес є вкрай небажаним, тому що стрілка забиратиме поживні речовини, які потрібні кореневищу цибулі.

Що стосується азоту для підживлення цибулі — якщо переборщити з підживлення азотом, у цибулі погіршиться смак, а пір'я стане ламким.

Хоча така думка існує — в жодному разі не можна удобрювати цибулю нашатирем, внаслідок такого "підживлення" нашатир просто обпече корені цибулі.

Попри те, що вважається, що дріжджі збагачують ґрунт, насправді ці мікроорганізми його збіднюють.