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Чим не можна підживлювати цибулю навесні: п'ять відомих засобів

Чим не можна підживлювати цибулю навесні: п'ять відомих засобів

Чим не можна підживлювати цибулю

Розповідаємо, яке підживлення цибулі навесні може нашкодити появі гарного врожаю.

Весною, щойно трохи теплішає, відкривається посівний сезон, однією з перших саджають цибулю. І недивно, адже рослина невибаглива і росте практично за будь-яких умов. Для швидшого зростання цибулю можна підживлювати. Садівники практикують це в різний спосіб. І головне тут знати, які засоби для цього не підходять.

Чим не потрібно підживлювати навесні цибулю

  1. Зазвичай цибуля, як й інші рослини, любить органічні добрива, зокрема перегній і гній. Але навесні ці добрива цибулі не потрібні. Органіка у вигляді перегною та гною робить ґрунт родючим, якщо вона внесена завчасно, восени. Лише в такому разі вона встигне розкластися, особливо на грядці цибулі. В іншому разі цибуля вродить дрібно і буде погано зберігатися.

  2. Чому не можна підживлювати цибулю кропив'яним настоєм? Тому що стимулятори росту, які містяться у кропиві, призведуть до появи на рослині стрілок, тобто з'являється квітконос. Цей процес є вкрай небажаним, тому що стрілка забиратиме поживні речовини, які потрібні кореневищу цибулі.

  3. Що стосується азоту для підживлення цибулі — якщо переборщити з підживлення азотом, у цибулі погіршиться смак, а пір'я стане ламким.

  4. Хоча така думка існує — в жодному разі не можна удобрювати цибулю нашатирем, внаслідок такого "підживлення" нашатир просто обпече корені цибулі.

  5. Попри те, що вважається, що дріжджі  збагачують ґрунт, насправді ці мікроорганізми його збіднюють.

Чим найкраще підживлювати цибулю навесні

  • Знадобляться мінеральні добрива, добрим підживленням для цибулі будуть суперфосфат і хлористий калій, фосфор. Важливо робити це у правильній пропорції.
  • Чудово підживить цибулю яєчна шкаралупа, яка містить кальцій та багато інших корисних елементів. Потрапивши у ґрунт, вона тривалий час буде підживлювати цибулю.
  • Якщо полити цибулю розчином соди — одна столова ложка на 10 літрів води, рослина віддячить гарним урожаєм.

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