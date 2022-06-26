Чим потрібно зараз підгодувати малину, щоб було багато ягід

Чим потрібно зараз підгодувати малину, щоб було багато ягід

Наприкінці червня є чудова можливість вплинути на якість та кількість врожаю малини за допомогою підживлення. Чим підживляти малину прямо зараз - в матеріалі ТСН.ua.

Чим підгодувати малину в кінці червня

Курячий послід. Досвідчені городники сходяться на думці, що цей засіб є найефективнішим для збільшення врожайності малини.

Готується добриво із курячого посліду наступним чином - кілограм посліду заливається відром води, настоюється розчин 48 годин. Після цього настій розводиться у 30 літрах води.

Борна кислота. Цей засіб дозволить зміцнити отримані зав'язі, що суттєво збільшить урожай.

Приготувати підживлення дуже просто - у відрі води розводять два грами борної кислоти та відразу розчином підживляють рослину.

Гумат калію із золою

Завдяки цьому підживленню без надмірних зусиль можна суттєво підвищити врожайність ягід малини.

Рецепт приготування підживлення - у 10 літрах води розводять склянку просіяної золи та додають 50 мл гумату калію. Приступати до підживлення можна відразу після розведення.

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