Відключення світла 3 липня будуть відрізнятися: що зміниться

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про заплановані відключення електроенергії на території України у вівторок, 3 липня.

Укренерго попереджає, що 3 липня відбудуться планові відключення електроенергії через спеку.

Про це йдеться в Теlegram-каналі компанії.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, графік відключень 3 липня буде наступним: від 08:00 до 13:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. В інші години доби діятимуть три черги відключень.

"Укренерго" наголошує, що причиною таких заходів є значне зростання споживання електроенергії через високі температури повітря. Кондиціонери та інші охолоджувальні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему, що вимагає регулювання споживання для забезпечення стабільної роботи мережі.

Особливу увагу "Укренерго" звертає на необхідність ощадливого споживання електроенергії в періоди, коли вона доступна. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та може скоротити тривалість і частоту відключень.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що в серпні мають закінчитися ремонтні роботи на певній частині атомних енергоблоків і очікується, що буде більше доступної потужності.

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