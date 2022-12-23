Чому росіяни говорять "на Україні", а не "в Україні"

Дискусії щодо того, як правильно говорити "на Україні" чи "в Україні" точаться вже досить давно. Росіяни вперто продовжують використовувати неправильний варіант. Робиться це, щоб принизити вартість українського народу, переконати світ, що української нації не існує.

Ще донедавна, а саме до початку повномасштабної війни в Україні, навіть деякі українці не бачили різниці між словосполученням "на Україні" та "в Україні", вважаючи, що немає різниці, як говорити. Однак сьогодні все змінилося. Українці та весь світ розуміють, що потрібно вживати прийменник "в". А ось росіяни вперто продовжують використовувати "на Україні".

Ми говоримо "в Польщі", "в Америці", "в Італії", тому, звичайно, правильно говорити і "в Україні". Чому ж для жителів РФ це не зрозуміло?

Вся справа у політичній позиції та менталітеті жителів Росії. Тут звикли вживати "на Україні", адже віками влада намагалася показати, що Україна — це лише окраїна, край, колонія РФ, а не самостійна держава зі своєю культурою, історією і традиціями. Тому поневолювачі так затято і використовують отой прийменник "на". При чому роблять так лише з назвою України.

Під час дискусій часто росіяни вказують на те, що навіть український поет Тарас Шевченко часто вживав обидві форми по відношенню до своєї країни. Але, Шевченко-поет вживав у своїх творах п'ять різних словосполучень (на Україні, на Вкраїні, на Украйні, в Україні, в Украйні). Це зумовлено, насамперед, тим, що він писав вірші, які вимагали від нього дотримання певного ритму, наголосу, віршованого розміру. Взагалі українські письменники ХІХ і ХХ століть часто писали обидві форми саме для милозвучності.

За правилами, прийменник "у (в)" вживається з назвою держав, а прийменник "на" у місцевому відмінку лише з назвами, які є частиною якоїсь держави (на Київщині, на Волині тощо).

Форма "на Україні" вживалася і продовжує вживатися росіянами, щоб підкреслити колишнє поневолення нашої країни.

На захист прийменника "в" став ще митрополит Іларіон (в миру Іван Огієнко), який був знавцем української мови. Він визнавав лише використання форми "в Україні" і вважав фразу "на Україні" недержавною. Він присвячував цьому питанню велике дослідження, про яке, зокрема, писав у своїй статті "В Україні, а не на Україні". Тут варто зазначити, що Огієнко став на захист прийменника "в" в ті часи, коли Україна не була незалежною (в середині XX століття).