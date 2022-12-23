Почему россияне говорят "на Украине", а не "в Украине"

Дискуссии о том, как правильно говорить "на Украине" или "в Украине" ведутся уже достаточно давно. Россияне упорно продолжают использовать неправильный вариант. Делается это, чтобы унизить стоимость украинского народа, убедить мир, что украинская нация не существует.

Еще недавно, а именно до начала полномасштабной войны в Украине, даже некоторые украинцы не видели разницы между словосочетанием "на Украине" и "в Украине", считая, что нет разницы, как говориться. Однако сегодня все поменялось. Украинцы и весь мир понимают, что нужно употреблять предлог "в". А вот россияне упорно продолжают использовать "на Украине".

Мы говорим "в Польше", "в Америке", "в Италии", потому, конечно, правильно говорить и "в Украине". Почему для жителей РФ это не понятно?

Все дело в политической позиции и менталитете жителей России. Здесь привыкли употреблять "на Украине", ведь веками власти пытались показать, что Украина — это только окраина, край, колония РФ, а не самостоятельное государство со своей культурой, историей и традициями. Поэтому поработители так яростно и используют тот предлог "на". Причем поступают так только с названием Украины.

Во время дискуссий часто россияне указывают на то, что даже украинский поэт Тарас Шевченко часто принимал обе формы по отношению к своей стране. Но Шевченко-поэт употреблял в своих произведениях пять разных словосочетаний (на Україні, на Вкраїні, на Украйні, в Україні, в Украйні). Это обусловлено прежде всего тем, что он писал стихи, требовавшие от него соблюдения определенного ритма, ударения, стихотворного размера. Вообще украинские писатели ХІХ и ХХ веков часто писали обе формы именно для благозвучия.

По правилам, предлог "у(в)" употребляется с названием государств, а предлог "на" в местном падеже только с названиями, которые являются частью какого-либо государства (на Киевщине, на Волыни и т.п.).

Форма "на Украине" употреблялась и продолжает употребляться россиянами, чтобы подчеркнуть былое порабощение нашей страны.

В защиту предлоги "в" стал еще митрополит Илларион (в мире Иван Огиенко), который был знатоком украинского языка. Он признавал только использование формы "в Украине" и считал фразу "на Украине" негосударственной. Он посвящал этому вопросу обширное исследование, о котором, в частности, писал в своей статье "В Украине, а не на Украине". Здесь следует отметить, что Огиенко встал на защиту предлога "в" в те времена, когда Украина не была независимой (в середине XX века).