Чому стало складно збивати "Шахеди": у ЦПД пояснили

Цієї ночі РФ знову атакувала Україну.

Росія не припиняє масованих атак "Шахедами" по Україні. Однак, українським ППО не завжди вдається їм збивати.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив причину.

За його словами, збиття шахедів ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики.

"Заходи вживаються. Це важливо розуміти" - зазначив він.

Нагадаємо, Росія випустила майже сотню "Шахедів" та ракети по Україні: де гриміли вибухи.

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