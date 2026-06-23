Чи треба зберігати паперову трудову книжку після оцифрування: відповідь ПФУ

Трудова книжка / © ТСН

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Пенсійний фонд України надав чіткі роз’яснення щодо долі паперових трудових книжок після завершення процесу їхнього оцифрування. Фахівці наполегливо радять не поспішати з утилізацією документа.

Про це пише «Судово-юридична газета».

У Пенсійному фонді рекомендують не поспішати позбуватися паперової трудової книжки навіть після того, як її дані внесли в електронну систему. Там пояснюють, що в разі спірних чи нестандартних обставин паперовий варіант документа й надалі може слугувати підтвердженням трудового стажу та використовуватися для призначення або перерахунку пенсії чи інших соціальних виплат.

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Особливо важливо зберігати книжку, якщо частина інформації ще не була оцифрована або потребує додаткового уточнення.

Разом із тим після завершення процесу оцифрування саме електронна трудова книжка стане головним джерелом даних про трудову діяльність працівника, тоді як паперовий документ залишиться резервним підтвердженням для уточнення окремих періодів стажу.

Оцифрування трудових книжок

Нагадаємо, 10 червня завершився п’ятирічний перехідний період оцифрування трудових книжок, проте ПФУ продовжить приймати скан-копії у звичайному режимі. Штрафів за відсутність електронної версії не передбачено, але оцифрування критично важливе для стажу, набутого до 2004 року, який не зафіксовано в реєстрах. Паперові записи після 2004 року вже враховані автоматично на основі страхових внесків.

Наявність електронної трудової книжки захищає від втрати даних, спрощує підтвердження стажу та дозволяє в майбутньому автоматично призначати пенсію без візитів до установ. Подати документи можна самостійно або через роботодавця на порталі ПФУ в будь-який час.

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