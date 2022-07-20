Цікаві факти про каву, які виявилися міфами

Вживання кави шкідливе для серця та судин, а найсмачніший напій - в Італії: ці та інші твердження можна знайти в Мережі. Однак не всі вони правдиві. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які цікаві факти про каву виявилися міфами.

Міф про каву №1: найсмачнішу і найправильнішу каву можна знайти в Італії

За часів промислової революції, коли керівники підприємств вирішили значно скоротити час, що давався їхнім працівникам на "чашечку кави", в Італії з'явився еспресо. Перший такий напій був створений 1938 року завдяки машині, що винайшов Ачиля Гаджія. Прийняли есперсо не дуже добре, тому що в той час італійці любили смакувати великою чашкою чорної кави без пінки. Саме завдяки Італії й існує сучасна культура споживання кави. Адже Говард Шульц (СЕО Starbucks) свого часу привіз до США ідеологію еспресо-барів.

Однак не варто думати, що найсмачніша та найправильніша кава тільки в Італії. Сьогодні в усьому світі експериментують, щоб отримати цікаві та неймовірні смаки цього напою.

Міф про каву №2: вона негативно впливає на роботу серця і нирок, вимиває кальцій

Насправді, кофеїн в деяких випадках навіть корисний. Він знижує ризик виникнення великої кількості захворювань: раку грудей, колоректального раку, раку простати, хвороби Паркінсона, раку ендометрія, діабету 2 типу, когнітивних захворювань, певних серцевих захворювань.

Також спостереження та дослідження свідчать: ті люди, які випивають до 4 чашок кави в день, живуть довше, ніж ті, хто не п'є напій взагалі або випиває більше цієї норми. Тривалість життя зростає аж на 8-17%. До того ж це зовсім не пов'язано з генетичними особливостями метаболізму.

Міф про каву №3: кава з молоком містить менше кофеїну

Якщо до кави додати молоко, кофеїн нікуди не дінеться. Тому не варто думати, що еспресо не такий міцний як, приміром, американо. Відрізняється лише смак кави.

Міф про каву №4: якщо пити через трубочку, зуби не будуть жовтіти

Можливо, зуби й будуть білішими, однак гарячий напій та пластикова трубочка - погане поєднання. А все тому, що пластик не стійкий до високої температури. Та й зуби однаково контактують з кавою і з часом жовтіють.

Міф про каву №5: за допомогою цього напою можна протверезіти

Швидко протверезіти кава вам не допоможе. Дослідження показали, що алкоголь та кофеїн небезпечно змішувати, адже всього одна чашечка енергетичного напою здатна порушити розсудливість людини. І здається, що ви протверезіли. Хоча, насправді, це зовсім не так. Просто кофеїн гальмує відчуття сп'яніння.

Міф про каву №6: кофеїн зневоднює

Хоча напої з кофеїном і мають сечогінний ефект, він зовсім незначний. Тобто кава не призводить до втрати великого об'єму рідини. Навпаки, якщо ви вип'єте чашечку цього напою, то допоможете додатково наситити організм рідиною.