Интересные факты о кофе, которые оказались мифами

Употребление кофе вредно для сердца и сосудов, а самый вкусный напиток - в Италии: эти и другие утверждения можно найти в Сети. Однако не все они правдивы. Читайте в материале ТСН.ua, какие интересные факты о кофе оказались мифами.

Миф о кофе №1: самый вкусный и самый правильный кофе можно найти в Италии

Во времена промышленной революции, когда руководители предприятий решили значительно сократить время, которое давалось их работникам на "чашечку кофе", в Италии появился эспрессо. Первый такой напиток был создан в 1938 году благодаря машине, которую изобрел Ачиля Гаджия. Приняли эсперсо не очень хорошо, потому что в то время итальянцы любили лакомиться большой чашкой черного кофе без пенки. Именно благодаря Италии существует современная культура потребления кофе. Ведь Говард Шульц (СЭО Starbucks) в свое время привез в США идеологию эспрессо-баров.

Однако не стоит думать, что самый вкусный и самый правильный кофе только в Италии. Сегодня во всем мире экспериментируют, чтобы получить интересные и невероятные вкусы этого напитка.

Миф о кофе №2: он негативно влияет на работу сердца и почек, вымывает кальций

На самом деле, кофеин в некоторых случаях даже полезен. Он снижает риск возникновения большого количества заболеваний: рака груди, колоректального рака, рака простаты, болезни Паркинсона, рака эндометрия, диабета 2 типа, когнитивных заболеваний, определенных сердечных заболеваний.

Также наблюдения и исследования свидетельствуют: люди, которые выпивают до 4 чашек кофе в день, живут дольше, чем те, кто не пьет напиток вообще или выпивает больше этой нормы. Продолжительность жизни растет на целых 8-17%. Причем это совершенно не связано с генетическими особенностями метаболизма.

Миф о кофе №3: кофе с молоком содержит меньше кофеина

Если в кофе добавить молоко, кофеин никуда не денется. Поэтому не стоит думать, что эспрессо не такой крепкий, как, к примеру, американо. Отличается только вкус кофе.

Миф о кофе №4: если пить через трубочку, зубы не будут желтеть

Возможно, зубы и будут белее, однако горячий напиток и пластиковая трубочка - плохое сочетание. А все потому, что пластик не устойчив к высокой температуре. Да и зубы все равно контактируют с кофе и со временем желтеют.

Миф о кофе №5: с помощью этого напитка можно протрезветь

Быстро протрезветь кофе вам не поможет. Исследования показали, что алкоголь и кофеин опасно смешивать, ведь всего одна чашечка энергетического напитка способна нарушить здравомыслие человека. И кажется, что вы протрезвели. Хотя, на самом деле это совсем не так. Просто кофеин тормозит чувство опьянения.

Миф о кофе №6: кофеин обезвоживает

Хотя напитки с кофеином и обладают мочегонным эффектом, он совсем незначителен. То есть кофе не приводит к потере большого объема жидкости. Напротив, если вы выпьете чашечку этого напитка, то поможете дополнительно насытить организм жидкостью.