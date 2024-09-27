Де в Україні похований давньогрецький воїн Ахіллес: відоме й символічне місце

Український блогер та хімік Гліб Репіч провів опитування серед людей. Він поцікавився, чи знають вони, де в Україні похований давньогрецький воїн Ахіллес.

Відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Є підтверджені факти, що греки жили на Одещині. Там, де похований Ахіллес, біля Одеси у морі є храм його імені. Локація завжди приваблювала чоловіків, котрі хотіли стати воїнами, бо воно, як стверджують легенди, дарувало їм мужність.

Тож, ймовірно, герой Ахіллес може бути похований на території острова Зміїний.

Давні греки називали його “Острів Ахілла”, бо саме там з’явився храм Ахілла через місце поховання воїна.

Нагадаємо, до другої річниці звільнення острова Зміїний від російських окупантів Служба безпеки показали архівні кадри спецоперації. Так, у червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

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