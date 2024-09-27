10 книжок, які радять прочитати найкращі вчителі України

Книжки допоможуть розширити світогляд.
Учителі-фіналісти найпрестижнішої української премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine запропонували список з 10 книжок, які необхідно прочитати дітям.
Це література на різний вік: якісь книжки розраховані на дітей віком до 10 років, інші підходять для 15-16-річних підлітків.
Перелік книжок:
- "За Перекопом є земля", Анастасія Левкова
- "Так ніхто не кохав. Антологія української поезії про кохання"
- "На старт, увага… золото!", Скотт Аллен
- Книги Оскара Бреніф’є ("Що таке почуття?", "Що таке свобода?" тощо)
- "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці", Марічка Паплаускайте
- "Марія", Улас Самчук
- "Війна, що змінила Рондо", Романишин Роман і Лесів Андрій
- "Шкура у грі. Прихована асиметрія життя", Насім Нікола Талеб
- "Відьмак. Меч призначення", Анджей Сапковський
- "Музей покинутих секретів", Оксана Забужко
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