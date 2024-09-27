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10 книжок, які радять прочитати найкращі вчителі України

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10 книжок, які радять прочитати найкращі вчителі України

Найкращі вчителі України назвали 10 книг, які варто мати в бібліотеці / Фото: pixabay.com

Книжки допоможуть розширити світогляд.

Учителі-фіналісти найпрестижнішої української премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine запропонували список з 10 книжок, які необхідно прочитати дітям. 

Це література на різний вік: якісь книжки розраховані на дітей віком до 10 років, інші підходять для 15-16-річних підлітків. 

Перелік книжок:

  • "За Перекопом є земля", Анастасія Левкова
  • "Так ніхто не кохав. Антологія української поезії про кохання"
  • "На старт, увага… золото!", Скотт Аллен
  • Книги Оскара Бреніф’є ("Що таке почуття?", "Що таке свобода?" тощо)
  • "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці", Марічка Паплаускайте
  • "Марія", Улас Самчук
  • "Війна, що змінила Рондо", Романишин Роман і Лесів Андрій
  • "Шкура у грі. Прихована асиметрія життя", Насім Нікола Талеб
  • "Відьмак. Меч призначення", Анджей Сапковський
  • "Музей покинутих секретів", Оксана Забужко

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