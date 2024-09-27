10 книжок, які радять прочитати найкращі вчителі України

Учителі-фіналісти найпрестижнішої української премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine запропонували список з 10 книжок, які необхідно прочитати дітям.

Це література на різний вік: якісь книжки розраховані на дітей віком до 10 років, інші підходять для 15-16-річних підлітків.

Перелік книжок:

"За Перекопом є земля", Анастасія Левкова

"Так ніхто не кохав. Антологія української поезії про кохання"

"На старт, увага… золото!", Скотт Аллен

Книги Оскара Бреніф’є ("Що таке почуття?", "Що таке свобода?" тощо)

"Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці", Марічка Паплаускайте

"Марія", Улас Самчук

"Війна, що змінила Рондо", Романишин Роман і Лесів Андрій

"Шкура у грі. Прихована асиметрія життя", Насім Нікола Талеб

"Відьмак. Меч призначення", Анджей Сапковський

"Музей покинутих секретів", Оксана Забужко

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