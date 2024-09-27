10 книг, которые советуют прочитать лучшие учителя Украины

Учителя-финалисты престижной украинской премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine предложили список из 10 книг, которые необходимо прочитать детям.

Это литература на разный возраст: какие-то книги рассчитаны на детей до 10 лет, другие подходят для 15-16-летних подростков.

Список книг:

"За Перекопом есть земля", Анастасия Левкова

"Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви"

"На старт, внимание… золото!", Скотт Аллен

Книги Оскара Бренифье ("Что такое чувство?", "Что такое свобода?" и т.д.)

"Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железные дороги", Маричка Паплаускайте

"Мария", Влас Самчук

"Война, сменившая Рондо", Романишин Роман и Лесов Андрей

"Кожа в игре. Скрытая асимметрия жизни", Насим Никола Талеб

"Ведьмак. Меч назначения", Анджей Сапковский

"Музей заброшенных секретов", Оксана Забужко

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