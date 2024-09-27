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10 книг, которые советуют прочитать лучшие учителя Украины

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10 книг, которые советуют прочитать лучшие учителя Украины

Лучшие учителя Украины назвали 10 книг, которые следует иметь в библиотеке / Фото: pixabay.com

Книги помогут расширить мировоззрение.

Учителя-финалисты престижной украинской премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine предложили список из 10 книг, которые необходимо прочитать детям.

Это литература на разный возраст: какие-то книги рассчитаны на детей до 10 лет, другие подходят для 15-16-летних подростков.

Список книг:

  • "За Перекопом есть земля", Анастасия Левкова
  • "Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви"
  • "На старт, внимание… золото!", Скотт Аллен
  • Книги Оскара Бренифье ("Что такое чувство?", "Что такое свобода?" и т.д.)
  • "Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железные дороги", Маричка Паплаускайте
  • "Мария", Влас Самчук
  • "Война, сменившая Рондо", Романишин Роман и Лесов Андрей
  • "Кожа в игре. Скрытая асимметрия жизни", Насим Никола Талеб
  • "Ведьмак. Меч назначения", Анджей Сапковский
  • "Музей заброшенных секретов", Оксана Забужко

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