10 книг, которые советуют прочитать лучшие учителя Украины

Книги помогут расширить мировоззрение.
Учителя-финалисты престижной украинской премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine предложили список из 10 книг, которые необходимо прочитать детям.
Это литература на разный возраст: какие-то книги рассчитаны на детей до 10 лет, другие подходят для 15-16-летних подростков.
Список книг:
- "За Перекопом есть земля", Анастасия Левкова
- "Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви"
- "На старт, внимание… золото!", Скотт Аллен
- Книги Оскара Бренифье ("Что такое чувство?", "Что такое свобода?" и т.д.)
- "Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железные дороги", Маричка Паплаускайте
- "Мария", Влас Самчук
- "Война, сменившая Рондо", Романишин Роман и Лесов Андрей
- "Кожа в игре. Скрытая асимметрия жизни", Насим Никола Талеб
- "Ведьмак. Меч назначения", Анджей Сапковский
- "Музей заброшенных секретов", Оксана Забужко
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