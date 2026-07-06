Деякі військові отримають додаткові 10 тисяч у липні: кому нарахують винагороду

Нові виплати військовим у липні: як нараховуватимуть бойові та тилові

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В Міноборони повідомили, що у липні військовослужбовці отримають або уже отримали додаткові 10 000 грн за роботу в тилу за червень.

Про це передає пресслужба міністерства.

«Виплати, які ви вже отримали або отримаєте найближчими днями — це базове грошове забезпечення. 10 000 грн — додаткова винагорода за роботу в тилу за червень, надійде в той же час, коли і додаткова винагорода за участь у бойових діях», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі Міноборони, Генштаб ЗСУ та інші органи військового управління надають розʼяснення порядку нових виплат за червень для військових частин.

Інші виплати

Бойові виплати та за взяття в полон обіцяють нарахувати після видання наказів командирів частин про оголошення розмірів цих виплат конкретним військовослужбовцям.

Виплати за ударно-пошукові, штурмові дії обіцяють нарахувати відповідно до того, коли надійдуть документи на підтвердження цих дій від вашого вищого штабу. Тобто, якщо ці підтвердження надійдуть пізніше визначеного терміну — виплату ви отримаєте наступного місяця.

Разом з тим, у Міноборони нагадали, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається 3 доби.

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Виплати за знищення живої сили будуть здійснюватися після верифікації в системі «Дельта» і оголошення наказом командира. Порядок верифікації нададуть згодом.

Раніше ми писали, де планують взяти гроші на підвищення зарплат військовим.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.

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