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ДФС припинила роботу конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік

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ДФС припинила роботу конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік

Державна фіскальна служба України

Йдеться про діяльність масштабного транзитно-конвертаційного центру.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрили масштабний центр мінімізації податків.

Встановлено, що організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у м. Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

В подальшому фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

Податковий кредит підприємств транзитно-конвертаційної групи формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств реального сектору економіки, які мають в обігу готівкові кошти, за відповідну плату в розмірі 3-8% від суми наданих послуг.

В подальшому через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для «вигодонабувачів». Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 8-13% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними "вигодонабувачами" були будівельні та сільсько-господарські підприємства. Вже встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021р.р. склав понад 1 млрд грн

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків, охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів США готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн гривень), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники. Досудове розслідування триває, - повідомляють в ДФС.

"Невід’ємною складовою майже усіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний відділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб’єктів господарської діяльності, слідчо-оперативні підрозділи відпрацьовують вигодонабувачів. В результаті спільної, комплексної роботи, діяльність таких центрів зупиняється та забезпечується відшкодування завданих державі збитків.

 Закликаю весь бізнес працювати по-чесному. Спільними зусиллями ми наведемо порядок в економічній сфері, поборемо тіньовий сектор економіки, забезпечимо необхідне наповнення бюджету нашої країни та зміцнимо економічну безпеку держави", - заявив голова ДФС Вадим Мельник

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