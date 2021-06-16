Джо Байден приїхав на саміт з Путіним

Перемовини триватимуть близько 5 годин.
16 червня в Женеві відбувається історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрічається з російським очільником держави Володимиром Путіним.
Початок саміту двох президентів запланований на 14:00.
Президент США Джо Байден вже приїхав на саміт с президентом РФ Путіним. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін вже прилетів на саміт з президентом США Джо Байденом у швейцарській Женеві.