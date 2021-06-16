Джо Байден приехал на саммит с Путиным

Переговоры продлятся около 5 часов.

16 июня в Женеве происходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается с российским главой государства Владимиром Путиным.

Начало саммита двух президентов запланировано на 14:00.

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Президент США Джо Байден уже приехал на саммит с президентом РФ Путиным. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

Напомним, Президент России Владимир Путин уже прилетел на саммит с президентом США Джо Байденом в швейцарской Женеве.

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