Джо Байден приехал на саммит с Путиным

Переговоры продлятся около 5 часов.
16 июня в Женеве происходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается с российским главой государства Владимиром Путиным.
Начало саммита двух президентов запланировано на 14:00.
Президент США Джо Байден уже приехал на саммит с президентом РФ Путиным. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.
Напомним, Президент России Владимир Путин уже прилетел на саммит с президентом США Джо Байденом в швейцарской Женеве.