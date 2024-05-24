"Дія" та "Резерв+": що відомо про нову форму військового квитка

Кабінет міністрів видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видавання військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду.

Військовий квиток для призовників

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, навіть якщо він був виключений з військового обліку.

Це означає, що навіть ті, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі, отримають військово-обліковий документ. У таких громадян документ не вилучається, а до нього вносяться дані про виключення з обліку.

Військово-облікові документи оформлюються та видаються:

в електронній формі – через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки й оборони, а також через єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал "Дія"), зокрема з використанням мобільного застосунку "Дія" (за наявності технічної реалізації),

в паперовій формі – на бланку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

Військовий квиток у Резерв+

Влітку буде випущено повноцінну версію застосунку “Резерв+”, який міститиме електронний аналог військового квитка. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону в понеділок, 20 травня.

"Повноцінна версія [застосунку Резерв+] буде в червні, де можна буде отримати електронний аналог паперового військово-облікового документа і штрих-код. Процес триває, всі моменти, пов’язані з неточностями і незручностями, вирішуються. Це перші дні, не можна сказати, що це несподівано [велике навантаження на застосунок і можливі неточності", — заявив він.

Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Водночас оновлення персональних даних у Резерв+не стосується військовослужбовців.

Важиво, що видалення мобільного застосунку Резерв+ не веде до видалення даних. Відомості не зберігаються на серверах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру Оберіг.

Близько мільйона українців вже оновили свої дані через застосунок "Резерв+". Він став найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік.

За словами речника Міноборони України, близько мільйона людей вже оновили свої дані саме через "Резерв+".

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані", - сказав Лазуткін.

Військовий квиток у "Дії"

Кабінет Міністрів України затвердив нову форму військового квитка, який можна буде оформити в електронній формі через портал "Дія". Він матиме QR-код, який можна буде зчитати за допомогою мобільного додатку.

Якщо у посвідченні призовника, військовому квитку чи інших подібних документах є помилки, варто звернутися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або використати для цього електронний кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста.

Військовий квиток буде містити інформацію про вчинення ухилянтом адміністративного чи кримінального правопорушення.

Особа може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

Військовий квиток буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

Про це свідчить постанова від 16 травня 2024 р. №559.

Додамо, Кабмін на початку січня цього року ухвалив постанову, згідно з якою влаштуватися на роботу військовозобов’язаний може лише після пред’явлення ним військового документу.

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