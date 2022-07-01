До Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

До Києва сьогодні, 1 липня, прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

“Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що уряд запускає проєкт "єРобота".

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