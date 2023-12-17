До України йде справжня весна: синоптикиня назвала дату потепління

На сході ймовірний мокрий сніг, а на заході - без опадів.

До України у понеділок, 18 грудня, прийде суттєве потепління. Максимальна температура повітря буде +4+9 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

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"Понеділок в Україні буде з повним метеорологічним кошиком. Тут тобі і вітер, і дощ, і ожеледиця, і мокрий сніг, і весна посеред зими, і прояснення навіть сонячні. 18-го грудня дощі в більшості областей зумовить завтра атмосферний фронт. Переважно невеликі, максимум помірні", - зауважила вона.

Діденко додала, що на сході ймовірний мокрий сніг, а на заході - без опадів. Сонячні прояснення очікуються на Закарпатті.

"Західний вітер буде в понеділок рвучким, березневим, а до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду, - на заході та півночі України", - підкреслила вона.

Вночі та вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті, у Чернівецькій області та на Одещині +4+9 градусів, у східних областях та на північному сході від 1 морозу до 2 тепла. У Києві 18-го грудня - дощ, мряка, сильний західний вітер та висока температура повітря, +2+5 градусів.

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