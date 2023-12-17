В Украину идет настоящая весна: синоптик назвала дату потепления

На востоке возможен мокрый снег, а на западе - без осадков.

В Украину в понедельник, 18 декабря, придет существенное потепление. Максимальная температура воздуха будет +4+9 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

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"Понедельник в Украине будет с полной метеорологической корзинкой. Здесь тебе и ветер, и дождь, и гололедица, и мокрый снег, и весна посреди зимы, и прояснения даже солнечные. 18 декабря дожди в большинстве областей обусловят завтра атмосферный фронт. Преимущественно небольшие, максимум умеренные", — отметила она.

Диденко добавила, что на востоке возможен мокрый снег, а на западе – без осадков. Солнечные прояснения ожидаются в Закарпатье.

"Западный ветер будет в понедельник порывистым, мартовским, а к штормовым порывам, до 15-20 метров в секунду, — на западе и севере Украины", — подчеркнула она.

Ночью и днем 0-5 градусов тепла, в Закарпатье, Черновицкой области и Одесской области +4+9 градусов, в восточных областях и на северо-востоке от 1 мороза до 2 тепла. В Киеве 18 декабря — дождь, туман, сильный западный ветер и высокая температура воздуха, +2+5 градусов.

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