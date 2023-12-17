Том Круз снял целый этаж ресторана для свидания с россиянкой

Голливудский актер Том Круз, который, поговаривают, увлекся дочерью российского экс-депутата Госдумы и экс-женой российского олигарха Эльсиной Хайровой, делает для нее широкие жесты.

Так вот, на днях 61-летняя звезда ленты "Миссия невозможна" для свидания с 36-летней россиянкой снял целый этаж элитного азиатско-итальянского ресторана в районе Мейфер "Novikov" в Лондоне.

Как рассказал источник изданию The Sun, пара полакомилась лобстерами, морепродуктами и суши. В общей сложности Том Круз, состояние которого составляет более 600 миллионов долларов, заплатил за обед в ресторане 634 доллара.

Девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

"Том казался очень влюбленным и ловил каждое слово, которое говорила Эльсина. Физически они казались очень близкими. К ним присоединился охранник, который вмешался, когда один из сотрудников попросил сфотографироваться с Томом", — рассказал инсайдер.

Девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Он добавил, что Эльсина была одета в блестящее платье и черную шубу.

Прежде чем покинуть ресторан, Том Круз отблагодарил персонал в виде чаевых в 126 долларов.

Источник отметил, что принадлежащий россиянам азиатско-итальянский ресторан "Novikov" – одно из любимых мест Тома в британской столице. Его владелец Аркадий Новиков считается близким другом Владимира Путина и владеет двумя ресторанами, отмеченными звездами Michelin в России.

Девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Напомним, впервые о романе Тома Круза и дочери экс-депутата Госдумы РФ и бывшей жены российского олигарха, светской львицы Эльсины Хайровой заговорили неделю назад. Их заметили на одной из вечеринок в Лондоне, которую они оставили вместе.

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