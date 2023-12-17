В оккупации обостряется гуманитарный кризис — ЦНС

В Украине на оккупированных территориях сохраняется дефицит лекарства и медицинского персонала.

На временно оккупированных территориях Украины накаляется гуманитарный кризис.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит лекарств. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания оккупационных войск", — пишет пресс-служба.

Российские террористы требуют от гражданских оформления всех российских документов в обмен на получение квалифицированной медицинской помощи. Украинское подполье пытается оказывать медицинскую помощь людям на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений.

"По возможности формируйте запас медикаментов первой необходимости и осваивайте базовые правила оказания первичной медицинской помощи", — просят в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупированный Мариуполь снова оказался на грани гуманитарной катастрофы, ведь по меньшей мере 40% многоэтажек отсутствуют централизованное отопление и электроэнергия.

Читайте также: