В окупації загострюється гуманітарна криза — ЦНС

В Україні на окупованих територіях зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу.

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ", - пише пресслужба.

Російські терористи вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги. Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям вдома чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.

"За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", - просять в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупований Маріуполь знову опинився на межі гуманітарної катастрофи, адже у щонайменше 40% багатоповерхівок відсутні централізоване опалення та електроенергія.

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