Дощ і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 14 лютого

У середу, 14 лютого, в кількох регіонах України будуть туман та помірні дощі, але місцями – мокрий сніг. Температура повітря – "плюсова".

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській і Вінницькій областях буде помірний дощ. На заході країни прогнозують дощ з мокрим снігом. Вночі в південно-східній частині, а вдень на крайньому заході та сході – без істотних опадів.

В центрі, на півдні та сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на лівобережжі – східний. Його швидкість – 7-12 м/с.

На заході, півночі, а також у північних, Вінницькій і Черкаській областях протягом доби стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На решті території вночі температура повітря становитиме +2-7° тепла, а вдень – +7-12°.

В Карпатах синоптики попереджають про невеликий сніг вночі, але вдень – без опадів. Температура вночі та вдень буде 0-5° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В середу на Київщині буде хмарно, а також дощитиме. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 1° до 6° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 3-5° тепла.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Україні цього року очікується теплий лютий. Середня температура буде навіть трохи вищою за норму.

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